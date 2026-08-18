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18.08.2026 в 10:00

«Радио Sostav»: Один охват — разные цифры

Почему бренд и агентство могут получить разные результаты, оценивая одну и ту же рекламную кампанию

Охват кажется одной из самых понятных метрик в рекламе: есть кампания, есть аудитория, есть количество людей, которых она достигла. Но на практике бренд и агентство могут посмотреть на одну и ту же кампанию и получить разные цифры.

Почему так происходит? Дело в методологии, источниках данных или в том, что агентство и бренд вообще оценивают разные результаты? И как заранее договориться о системе измерения, чтобы в финале кампании не спорить о том, чей охват правильнее?

В этом выпуске мы спросили представителей агентств и digital-компаний, почему одна кампания может иметь несколько корректных показателей охвата и как избежать разночтений при оценке результатов.

Сегодня в эфире:

  • Всеволод Шеховцев, основатель и генеральный директор агентства «Апрель» (часть TWIGA Communication Group );
  • Анна Планина, генеральный директор NMi Digital (часть NMi Group );
  • Роман Кожев, директор по продукту Otclick ;
  • Алина Коробова, PR-директор 4forms;
  • Михаил Умаров, генеральный директор PR-агентства Comunica.

Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».

Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.

Comunica NMi Group NMi Digital TWIGA CG Otclick коммуникационное агентство «Апрель» Радио Sostav 4Forms
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