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18+
18.08.2026 в 15:28

Общая выручка российских онлайн-кинотеатров в первом полугодии выросла почти на треть

Лидером по доле выручки стал «Кинопоиск»

За первые шесть месяцев 2026 года общая выручка онлайн-кинотеатров в России увеличилась на 31% год к году, до 99,5 млрд руб. Таковы данные исследования TelecomDaily.

На долю «Кинопоиска» пришлось 31,3% выручки, Okko — 16,4%, «Иви» — 16,4%, Wink — 15,2%, KION — 7,6%, Start — 7,2%, Premier — 4,1%, «Триколор Кино и ТВ» — 0,4%.

Объем российского рынка онлайн-кинотеатров в сегменте «Лицензирование и партнерства» в первом полугодии сократился на 8,1% год к году, до 10,8 млрд руб. По выручке лидируют «Амедиатека» (33,4%) и «Иви» (21,6%). У Start 17,7%, у «Кинопоиска» — 15,7%, у viju — 4,8%, у Wink — 3,8%, у KION — 2,9%.

Что касается увеличения выручки в целом, то по итогам первого полугодия почти все крупные онлайн-кинотеатры показали двузначный рост выручки год к году. Лидерами по динамике стали Start (плюс 51%), Wink (плюс 45%) и «Иви» (плюс 36%). Выручка Okko увеличилась на 31%, Rutube — на 31%, «КиноПоиска» — на 25%. У части сервисов рост составил 15−17%.

Ранее сообщалось, что рост аудитории онлайн-кинотеатров замедлился. Сервисы делают ставку на удержание пользователей и эксклюзивный контент.

Онлайн-кинотеатры исследование
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