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15.07.2026 в 18:50

Работодатели стали реже дарить новым сотрудникам welcome-наборы

В 2024 году компаний, которые преподносят такие презенты, было 11%, в 2026 году — 5%

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5% опрошенных российских работодателей дарят новым сотрудникам в первый рабочий день подарки — welcome-наборы. Еще 82% таких презентов не преподносят. 8% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.

В 2019 году 8% работодателей дарили welcome-наборы, в 2023 году — 14%, в 2024-м — 11%.

В 2026 году чаще welcome-наборы дарят компании, в которых работает от 1 тыс. человек (10%).

Новым сотрудникам в первый день работы чаще всего дарят ежедневник или блокнот, ручку, кружку, термос, футболку. В числе других презентов: сумка-шопер, стикерпак, сладости, толстовка, рюкзак, картхолдер.

В опросе участвовала 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб организаций, ответственных за подбор персонала.

Кадры исследование работодатели
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