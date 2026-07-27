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27.07.2026 в 07:50

Путин подписал закон о размещении рекламы виноделен вдоль автодорог

Документ обсуждался три года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает размещать наружную рекламу российских винодельческих хозяйств вдоль автомобильных дорог общего пользования. Документ направлен на поддержку отечественного виноделия и повышение информированности потребителей о продукции российских производителей, сообщает «РИА Новости».

Согласно новым правилам, винодельни смогут размещать рекламные конструкции на территориях регионов, где расположены соответствующие хозяйства, виноградо-винодельческие зоны, районы и терруары. Реклама может появляться на фасадах зданий, крышах, сооружениях, а также на отдельных конструкциях рядом с дорогами.

При этом закон устанавливает ограничения на содержание такой рекламы. В объявлениях разрешено рассказывать о видах винодельческой продукции, ее классификации и сортах винограда, используемых при производстве. Однако указывать конкретные названия вин, размещать товарные знаки или изображения бутылок и упаковки алкогольной продукции запрещено.

Рекламные материалы также должны сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Кроме того, для такой рекламы сохраняются действующие ограничения: ее нельзя размещать рядом с детскими, образовательными, медицинскими и рядом других социальных объектов.

За нарушение установленных правил рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность.

Также Президент подписал закон о модернизации и поддержке «Почты России». Документ предусматривает новые механизмы финансирования компании, включая возможность за отдельную плату принимать у граждан физические заявления.

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