Путин подписал закон о размещении рекламы виноделен вдоль автодорог

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает размещать наружную рекламу российских винодельческих хозяйств вдоль автомобильных дорог общего пользования. Документ направлен на поддержку отечественного виноделия и повышение информированности потребителей о продукции российских производителей, сообщает «РИА Новости».

Согласно новым правилам, винодельни смогут размещать рекламные конструкции на территориях регионов, где расположены соответствующие хозяйства, виноградо-винодельческие зоны, районы и терруары. Реклама может появляться на фасадах зданий, крышах, сооружениях, а также на отдельных конструкциях рядом с дорогами.

При этом закон устанавливает ограничения на содержание такой рекламы. В объявлениях разрешено рассказывать о видах винодельческой продукции, ее классификации и сортах винограда, используемых при производстве. Однако указывать конкретные названия вин, размещать товарные знаки или изображения бутылок и упаковки алкогольной продукции запрещено.

Рекламные материалы также должны сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Кроме того, для такой рекламы сохраняются действующие ограничения: ее нельзя размещать рядом с детскими, образовательными, медицинскими и рядом других социальных объектов.

За нарушение установленных правил рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность.

Также Президент подписал закон о модернизации и поддержке «Почты России». Документ предусматривает новые механизмы финансирования компании, включая возможность за отдельную плату принимать у граждан физические заявления.