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27.07.2026 в 07:00

Путин подписал закон о поддержке «Почты России»

Компания получит новые источники доходов

Президент России Владимир Путин подписал закон о модернизации и поддержке «Почты России». Документ предусматривает новые механизмы финансирования компании, включая возможность за отдельную плату принимать у граждан физические заявления, сообщает ТАСС.

Одним из ключевых нововведений станет создание электронной почтовой системы на базе портала «Госуслуги». Для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут созданы электронные почтовые ящики, предназначенные прежде всего для получения юридически значимых сообщений от государственных органов и Банка России. Получение такой корреспонденции для граждан останется бесплатным, тогда как за отправку сообщений будет взиматься плата. Для бизнеса также вводится ежемесячная плата за использование сервиса, за исключением получения официальной корреспонденции.

Закон также ограничивает круг организаций, имеющих право оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках многоквартирных домов. Помимо жильцов, такое право сохраняется за «Почтой России», управляющими компаниями и организациями, выставляющими счета за жилье и коммунальные услуги. Кроме того, квитанции за ЖКУ смогут направляться в личный кабинет на «Госуслугах», если пользователь зарегистрирован на портале и не отказался от электронного формата.

Ранее сообщалось, что чистый долг «Почты России» по итогам 2025 года вырос на 29% и достиг 107,8 млрд руб. компания увеличила убыток, сократила выручку и штат сотрудников несмотря на господдержку

Почта России
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