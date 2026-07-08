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18+
08.07.2026 в 06:30

Чистый долг «Почты России» превысил 107 млрд рублей

Компания увеличила убыток и сократила персонал

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Чистый долг «Почты России» по итогам 2025 года вырос на 29% и достиг 107,8 млрд руб. компания увеличила убыток, сократила выручку и штат сотрудников несмотря на господдержку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на годовую отчетность компании.

Выручка оператора снизилась на 3% — до 218,4 млрд руб., EBITDA сократилась на 27%, до 3,8 млрд руб., а чистый убыток увеличился на 37%, составив 23,7 млрд руб.

Заметно просела выручка от иностранной почтовой администрации, а также размер комиссии за оказание услуг по приему коммунальных и муниципальных платежей, платежей за услуги электро- и сотовой связи. Нарастить удалось выручку от сдачи имущества в аренду.

В 2025 году компания увеличила уставный капитал на 43,5 млрд руб. за счет дополнительной эмиссии акций, однако собственный капитал сократился на 15% из-за уменьшения нераспределенной прибыли. Совет директоров также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год в связи с убытком.

В течение года «Почта России» сократила численность персонала на 13% — до 211,6 тыс. человек.

Компания также получила около 1,2 млрд руб. государственной поддержки, включая средства на модернизацию сельских отделений, компенсацию за пересылку посылок участникам СВО и внедрение технологий искусственного интеллекта в логистике.

В июне Госдума в первом чтении приняла законопроект о модернизации «Почты России». Документ направлен на расширение перечня услуг компании, развитие цифровых сервисов и оптимизацию затрат.

Почта России
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