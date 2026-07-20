Publicis Groupe сообщила о крупных новых контрактах

Publicis Groupe объявила о привлечении шести крупных новых клиентов за последние шесть месяцев. По словам генерального директора Артура Садуна, эти контракты принесут компании около €300 млн чистой новой выручки и обеспечат дополнительный рост бизнеса, пишет AdNews.

Во втором квартале 2026 года органический рост Publicis составил 4,8%, что позволило компании подтвердить прогноз роста на весь год на уровне 4−5%. Все новые контракты были заключены с новыми клиентами, а не за счет расширения сотрудничества с существующими.

Садун отметил, что после консолидации рекламной отрасли, в частности сделки Omnicom и IPG, конкуренция за крупнейшие глобальные рекламные бюджеты сократилась, что создало более благоприятные условия для Publicis.

Артур Садун: Конкурентная среда сократилась с четырех до трех игроков. Это нам помогает.

Он также намекнул, что некоторые конкуренты сосредоточились на своих внутренних изменениях.

При этом Publicis не раскрывает названия новых клиентов. По словам Садуна, компания уже семь лет подряд остается лидером по привлечению нового бизнеса, сохраняя почти 100%-ный уровень удержания клиентов и не потеряв за последний год ни одного крупного контракта.

Ранее стало известно, что Publicis выиграла глобальный медиабюджет владельца Gucci и Balenciaga. На 2026 год объем этого бюджета оценивается примерно в $293,3 млн.