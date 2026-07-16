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16.07.2026 в 12:15

Publicis Groupe выиграла глобальный медиабюджет владельца Gucci и Balenciaga

Холдинг получил право на стратегическое планирование и закупку рекламы для брендов Kering

Publicis Groupe выиграла глобальный медиатендер французского люксового холдинга Kering, которому принадлежат бренды Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta и Alexander McQueen. Холдинг будет отвечать за медиапланирование и закупки для брендов группы, сообщает Campaign.

Решение было принято по итогам международного тендера, организованного при участии консалтинговой компании ID Comms. Publicis сменит iProspect из Dentsu, который управлял медиабюджетом Kering с 2021 года.

По данным COMvergence, глобальные расходы Kering на медиа составили $319,9 млн в 2025 году. На 2026 год объем бюджета оценивается примерно в $293,3 млн.

Ранее L’Oréal приобрела косметическое подразделение Kering Beauté, включая парфюмерный дом House of Creed, у холдинга Kering. Сумма сделки составила €4 млрд. В рамках соглашения L’Oréal получила долгосрочные лицензии на создание, разработку и дистрибуцию продукции под ключевыми брендами Kering.

Юлия Топольская
Publicis Groupe Kering
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