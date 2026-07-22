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22.07.2026 в 11:35

Производитель Ozempic подал в суд на конкурента из-за рекламы

Фармкомпанию обвиняют в использовании устаревших данных клинических исследований

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, производитель Ozempic, подала иск против американской Eli Lilly, обвинив конкурента в недостоверной рекламе препаратов для лечения ожирения и диабета. По мнению истца, рекламная кампания Eli Lilly создает ложное впечатление о превосходстве ее препаратов Zepbound и Mounjaro над Ozempic, пишет The Guardian.

В Novo Nordisk утверждают, что конкурент использовал устаревшие результаты клинических исследований, сравнив максимальные дозы тирзепатида с более низкими дозами семаглутида. По версии компании, в рекламе эти данные были представлены без необходимого медицинского контекста, что могло ввести пациентов в заблуждение.

Поводом для иска стала масштабная рекламная кампания Eli Lilly, которая транслировалась во время крупных спортивных мероприятий, а также распространялась в TikTok и других соцсетях. В Novo Nordisk считают, что реклама вызвала путаницу среди потребителей и не отражает актуальные научные данные.

В Eli Lilly отвергли обвинения. Компания заявила, что ее реклама основана на единственном прямом рандомизированном клиническом сравнении тирзепатида и семаглутида при лечении ожирения, а Novo Nordisk пытается ограничить распространение результатов исследования вместо того, чтобы конкурировать качеством своих препаратов.

Ранее сеть 7-Eleven подала иск против Nike, обвинив производителя спортивной одежды в нарушении прав на товарный знак.

Юлия Топольская
Ozempic
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