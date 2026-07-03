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03.07.2026 в 11:30

7-Eleven подала в суд на Nike из-за цвета кроссовок

Цветовая схема кроссовок может создать впечатление официальной коллаборации

7-Eleven подала иск против Nike, обвинив производителя спортивной одежды в нарушении прав на товарный знак. Причиной спора стала модель Nike Air Max 95, цветовая гамма которой, по мнению ретейлера, слишком напоминает фирменное сочетание оранжевого, зеленого и красного цветов сети, сообщает Reuters.

Дополнительным аргументом стал запланированный релиз кроссовок 11 июля — в «День 7-Eleven», когда компания традиционно проводит промоакции, включая бесплатную раздачу напитков Slurpee. В иске утверждается, что сочетание дизайна и даты запуска может ввести покупателей в заблуждение и создать впечатление, что обувь выпущена в рамках официального сотрудничества брендов, хотя такого партнерства не существует.

7-Eleven требует запретить продажи модели, отозвать уже поставленные партии обуви, а также взыскать с Nike компенсацию и прибыль, полученную от реализации спорных кроссовок. В Nike не прокомментировали претензии.

Ранее китайский производитель чайных напитков Molly Tea проиграл суд французскому модному дому Louis Vuitton по делу о нарушении прав на товарные знаки. Суд в Сучжоу обязал компанию выплатить правообладателю 10,3 млн юаней (около $1,5 млн), признав незаконным использование графического элемента, схожего с фирменным орнаментом бренда.

Юлия Топольская
Nike
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