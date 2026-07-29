Продажи игровых приставок в России выросли на 20%

В первом полугодии 2026 года российский рынок игровых приставок вырос на 21,4% в годовом выражении — до 795 тыс. устройств. В денежном выражении продажи увеличились на 19,7%, до 14,35 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «М.Видео».

Рост спроса подтверждают Wildberries, «Авито» и «Платформа ОФД». При этом средняя стоимость консолей изменилась незначительно: по данным «М.Видео», она снизилась на 1,4%, тогда как «Платформа ОФД» фиксирует рост медианной цены на 7%.

Основную выручку рынку по-прежнему приносит Sony PlayStation: на бренд приходится почти 75% продаж в денежном выражении. Росту сегмента также способствовал выход Nintendo Switch 2, который стимулировал обновление устройств у действующих владельцев и привлек новых покупателей. В Wildberries продажи консолей Sony выросли на 210% год к году.

Растет спрос как на премиальные устройства стоимостью свыше 48 тыс. руб., так и на бюджетные приставки стоимостью 1,5−2 тыс. руб. По словам управляющего партнера Infoline-Аналитики Михаила Бурмистрова, рынок расширяется одновременно за счет дорогих игровых платформ и недорогих устройств, тогда как средний ценовой сегмент постепенно сокращается.

Одним из главных драйверов продаж во втором полугодии участники рынка называют релиз Grand Theft Auto VI, который запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По оценке Telecom Daily, выход крупных игровых новинок традиционно стимулирует спрос на консоли.

В прошлом году рынок игровых приставок сократился почти на 14% в денежном выражении и составил 27,3 млрд руб.