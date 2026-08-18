Дешевый импорт замедлил рост цен на вино в России

Рост розничных цен на вино в России начал замедляться. В июле вина подорожали на 8% год к году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

В начале года темпы роста составляли около 10−12%. Игристое вино российского производства подорожало на 7% год к году, до 608 руб. за литр, а крепленые вина — на 6%, до 991 руб. Тем не менее в сравнении с началом этого года рост цен замедлился. А за четыре года тихие и крепленые вина в июле впервые подешевели.

Эксперты связывают изменение динамики прежде всего со снижением спроса и переходом покупателей в более доступные ценовые сегменты.

Продажи тихого вина сокращаются второй год подряд: в январе—июле они снизились на 2,8% год к году, до 31 млн дал. На этом фоне сети и производители усиливают промоактивность: со скидками сейчас продается более 60% вина в рознице.

Дополнительное давление на цены оказывает рост дешевого импорта. Из-за укрепления рубля торговые сети нарастили поставки вин стоимостью до 600 руб. за бутылку, преимущественно из стран Нового Света. Импорт из Аргентины вырос на 30%, из Чили — на 20%. Доля российских тихих вин в продажах за этот период сократилась с 60,2% до 59,5%.

Участники рынка ожидают дальнейшего усиления тенденции к снижению цен. Этому может способствовать хороший урожай винограда в России, который может привести к удешевлению сырья. Кроме того, перед началом нового сезона производители могут активнее распродавать складские остатки.

В июне вице-премьер Дмитрий Патрушев предложил возобновить рассмотрение законопроектов о проведении эксперимента по дистанционной продаже российского вина.