«Кофемания» открыла в Москве фабрику-кухню полного цикла за 4,45 млрд рублей

В Москве введен в эксплуатацию новый производственный комплекс пищевой промышленности — первая собственная фабрика-кухня ресторанного бренда «Кофемания». Предприятие на Рябиновой улице построено при поддержке Правительства Москвы в рамках механизма масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Комплекс площадью 13,4 тыс. кв. м стал производством полного цикла: здесь организованы все этапы выпуска продукции — от обработки сырья до приготовления и оформления готовых блюд. Мощность предприятия составляет до 100 тонн продукции в сутки, которая будет поставляться в рестораны бренда в Москве и Московской области.

В создание объекта инвестор вложил 4,45 млрд рублей. Для реализации проекта город предоставил земельный участок по льготной ставке один рубль в год, а Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства обеспечил инвестиционное кредитование.

На фабрике установлено более 300 единиц современного оборудования, включая роботизированные линии и автоматизированные системы контроля качества. Производственные мощности объединяют мясные, рыбные, овощные, кондитерские и хлебопекарные цеха, а также направления по выпуску горячих и холодных блюд, пасты и полуфабрикатов.

Новый комплекс позволит создать 530 рабочих мест и повысить эффективность производства за счет применения технологий су-вид, шоковой заморозки и современных методов хранения. По словам Сергея Собянина, предприятия пищевой отрасли столицы поставляют продукцию во все регионы России, а также на зарубежные рынки.

«Кофемания» продолжает развивать сеть ресторанов и инвестировать в новые форматы заведений. По итогам 2025 года бренд не закрыл ни одного классического ресторана и открыл два новых объекта — в фудмолле Bazaar на Новой Риге и в деловом квартале «Сколково парк». На конец года сеть объединяла 38 полноформатных ресторанов. В 2026 после закрытия отдельных точек компания готовит к открытию новые заведения в «Сберсити» и на Комсомольском проспекте после реконструкции.