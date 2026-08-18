Фитнес-трекеры уступают рынок премиальным умным часам

Мировые поставки фитнес-трекеров во втором квартале 2026 года сократились на 2% год к году, однако внутри категории спрос распределяется неравномерно. Согласно оценке Omdia, поставки умных часов выросли на 6%, тогда как сегмент базовых фитнес-браслетов снизился на 9%.

Потребители все чаще либо выбирают простые устройства для постоянного мониторинга активности, либо переходят к более дорогим моделям с расширенными спортивными функциями. Одним из главных драйверов роста этой категории стала Garmin. Компания увеличила свою долю на рынке умных часов до 15%, сравнявшись с Samsung. Рост Garmin аналитики связывают с интересом к устройствам для бега, велоспорта и активного отдыха, которые предлагают более точные данные о тренировках и их анализ. Лидером остается Apple с 46%.

Параллельно развивается ниша фитнес-трекеров без экранов. После выхода Fitbit Air от Google и Cirqa от Garmin такие устройства заняли более 15% поставок в сегменте базовых фитнес-браслетов во втором квартале. При этом Huawei сохранила лидерство на более широком рынке фитнес-носимых устройств с долей 18%.

По оценке Omdia, дальнейшая конкуренция будет строиться вокруг качества анализа данных, времени автономной работы, совместимости с разными платформами и функций персонального ИИ. На этом фоне производителям базовых трекеров становится сложнее конкурировать только за счет цены, тогда как премиальные часы получают дополнительные аргументы для роста — от специализированной спортивной аналитики до более глубокой интеграции с экосистемами устройств.

Ранее сообщалось, что Apple работает над новыми форматами носимых устройств, в том числе гаджетами без дисплея. Они смогут отслеживать показатели здоровья и физической активности без необходимости постоянно взаимодействовать с экраном.