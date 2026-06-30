Продавцы маркетплейсов все чаще судятся с площадками

Количество судебных споров между продавцами и крупнейшими российскими маркетплейсами за последние два с половиной года заметно выросло. Так, число исков к Ozon увеличилось почти втрое, а к структурам Wildberries — более чем в два раза. Вместе с этим значительно выросла и общая сумма финансовых претензий, пишут «Ведомости».

Если в 2021−2023 годах Ozon выступал ответчиком в 613 исках, то с января 2024 года по июнь 2026 года число заявлений с различными требованиями к ней увеличилось на 198% до 1825 шт. Количество заявлений к Wildberries за это же время прибавило 130% примерно до 8000 шт.

Эксперты связывают эту тенденцию прежде всего с быстрым развитием рынка электронной коммерции. Чем больше продавцов и объемов продаж проходит через маркетплейсы, тем чаще возникают спорные ситуации. При этом часть судебных разбирательств носит массовый характер и касается одинаковых проблем, с которыми сталкиваются многие селлеры.

Наиболее распространенные причины исков — потеря товаров на складах, ошибки при расчете габаритов, удержание денежных средств, рост комиссий, штрафы и блокировка личных кабинетов. По словам юристов, в последние годы суды стали внимательнее оценивать обоснованность действий маркетплейсов и чаще требуют подтверждения законности удержаний и санкций.

Эксперты считают, что закон о платформенной экономике вряд ли приведет к резкому сокращению числа судебных споров. Для этого необходимы более прозрачные внутренние процедуры маркетплейсов и четкие правила урегулирования конфликтов между площадками и продавцами.

Ранее Верховный суд России отменил решение Башкортостанского УФАС и судебные акты трех инстанций по делу против Melon Fashion Group, признав законной механику предоставления скидки в обмен на согласие пользователя получать рекламные сообщения.