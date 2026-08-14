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14.08.2026 в 18:20

Совладелец сети кафе «Ёбидоёби» подал заявки на регистрацию бренда «Ё»

Совладелец сети Дмитрий Прадед подал заявку в Роспатент после объявления о ребрендинге

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Дмитрий Прадед, совладелец сети кафе «Ёбидоёби», подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Ё» в России. Информация появилась на сайте ведомства.

В заявке указаны классы товаров и услуг, включая закуски на основе рыбы и риса, обучение и предоставление информации и консультаций по приготовлению еды.

14 августа «Ёбидоёби» поменял название на «Ё» в рамках новой стратегии развития и масштабирования бизнеса. Бренд сохранит преемственность с прежним названием: буква «Ё» останется ключевым элементом фирменного стиля, а переход на новое имя пройдет поэтапно.

Роспатент Ёбидоёби
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