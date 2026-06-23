Верховный суд признал законной механику «подписка на рекламу за скидку»

Верховный суд России отменил решение Башкортостанского УФАС и судебные акты трех инстанций по делу против Melon Fashion Group (бренды Zarina, Sela, Befree, Love Republic и Idol), признав законной механику предоставления скидки в обмен на согласие пользователя получать рекламные сообщения. Об этом говорится в определении суда. Юристы Comply, выступившие консультантами ретейлера, пояснили Sostav, что спор касался практики, широко используемой в электронной коммерции и маркетинге, включая формы подписки с бонусами, квизы и другие инструменты сбора контактов. Решение по спору станет ориентиром для всего медиарынка, уверены юристы.

Разбирательство началось после жалобы потребителя, который оформил подписку на рекламную рассылку для получения скидки, а затем обратился в антимонопольный орган. ФАС посчитала, что отсутствие возможности получить скидку без подписки свидетельствует о принудительном согласии на рекламу. Позицию регулятора поддержали суды трех инстанций.

В Melon Fashion Group настаивали, что участие в акции было добровольным, а компания соблюдала требования законодательства: получала согласие на рекламные коммуникации и предоставляла возможность отказаться от рассылки в каждом письме. Кроме того, подписка не являлась обязательным условием для покупки товаров или использования сайта.

Партнер юридической фирмы Comply Сергей Сайганов отметил, что решение Верховного суда имеет значение для всего рекламного рынка. По его словам, суд подтвердил, что согласие, предоставленное пользователем в обмен на скидку, не может автоматически рассматриваться как принуждение. «Верховный Суд ставит точку в ключевом вопросе: согласие, данное в обмен на скидку, — не принуждение», — подчеркнул он.

Тимлид юридической команды Mindbox Кира Лукашина считает, что определение суда создает для бизнеса более понятные правила применения маркетинговых механик. «Теперь у бизнеса есть четкий ориентир: механика законна, если согласие явное и оформлено в соответствии с законом, а отказ от подписки не блокирует покупку», — отметила она.