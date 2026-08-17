Обвинения WPP в сокрытии клиентских скидок выросли до $350 млн

Бывший руководитель GroupM Ричард Фостер внес изменения в свой иск к WPP на $100 млн. В новой версии документа он ссылается на расследование Sony Pictures, которое подтвердило его претензии к компании, сообщает Business Insider.

Речь идет о скидках, которые медиаплатформы предоставляли за крупные рекламные закупки и которые, как считает Фостер, должны были возвращаться клиентам. Так, в 2023 году в Китае клиентам вернули около $110 млн таких скидок, тогда как еще $350 млн WPP якобы оставила себе. Фостер утверждает, что компания использовала сложную схему: полученные от медиаплощадок скидки объединялись в общий пул, после чего часть этих средств направлялась на оплату рекламных размещений. Разницу между стоимостью размещения и использованными средствами WPP, по версии истца, могла записывать как собственный доход и не раскрывалась клиентам.

Фостер также утверждает, что Sony смогла обнаружить эту схему благодаря договорам, финансовым данным по отдельным рекламным операциям, внутренней переписке сотрудников WPP и информации из систем учета компании. По его словам, документы показали, что часть скидок использовалась для финансирования рекламных размещений, которые затем продавались клиентам. При этом клиентам якобы сообщалось о скидке на размещение, хотя фактически ее финансирование могло происходить за счет других принадлежащих им средств.

Новые обвинения появились на фоне расследования китайских властей в отношении сотрудников GroupM. В прошлом месяце бывший главный инвестиционный директор китайского подразделения WPP Media Ди Фэй получил пожизненный срок по делу о взятках и откатах. Еще несколько сотрудников компании также были осуждены. В WPP подчеркивают, что сама компания не была стороной китайского расследования и сотрудничала с властями.

В обновленной жалобе Фостер также утверждает, что руководству GroupM было известно о рисках, связанных с системой скидок. В частности, он ссылается на разговор с главным юрисконсультом WPP Николой Маккормик, которая, по его словам, назвала эти риски «экзистенциальными».

В WPP считают новый иск необоснованным и заявляют, что Фостер пытается таким образом не допустить отклонения дела судом.

Ранее сообщалось, что скандалы в Китае, США и на других ключевых рынках усиливают давление на WPP и формируют устойчивое ощущение системных проблем внутри холдинга. Его финансовое положение остается сложным.