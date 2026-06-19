Бизнес предложил устранить пробелы в регулировании платформенной экономики

АНО «Цифровая экономика» совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциацией участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), Объединением потребителей интернет-торговли, РВБ, «Яндексом» и «Авито» разработала предложения по улучшению регулирования платформ. Доклад был направлен в правительство, пишет «Коммерсантъ».

В числе предложений: закрепить в законе о платформенной экономике обязательность локализации юридического присутствия зарубежных платформ в РФ; создать страховой фонд для защиты интересов потребителей; решить вопросы с налогообложением работающих через платформы самозанятых. Также предлагается создать механизм на основе интеграции Единой государственной автоматизированной информационной системы и Единой биометрической системы для решения вопроса об онлайн-торговле спиртным.

В правительстве и Минэкономразвития пообещали внимательно изучить поступившие инициативы.

Напомним, базовый закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября 2026 года. В апреле сообщалось, что Минэкономразвития готовит поправки в закон для решения оставшихся спорных вопросов регулирования платформ.