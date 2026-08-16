Инвесторы обвинили Селену Гомес в мошенничестве с ее стартапом

Инвесторы обвинили певицу Селену Гомес и ее стартап Wondermind в мошенничестве с инвестициями и нарушении договорных обязательств, пишет Forbes.

Стартап Wondermind был запущен в 2021 году. Компания позиционировала себя как платформу в сфере ментального здоровья и предлагала концепцию «ментального фитнеса». В 2022 году Wondermind привлекла около $5 млн при оценке примерно в $95 млн. Среди инвесторов были венчурные фонды Lightspeed и Sequoia, а также фонд Серены Уильямс.

Согласно иску, инвесторы решили вложить деньги, рассчитывая в том числе на участие Селены Гомес в продвижении проекта. Им также рассказывали о планах по запуску мобильного приложения, партнерствах с JPMorgan Chase и Fidelity и других коммерческих инициативах. Истцы утверждают, что обещанные проекты в итоге не были реализованы, а приложение так и не появилось. Инвесторы также заявили, что руководство Wondermind не раскрывало им реальное финансовое и операционное положение компании.

Истцы считают, что Селена Гомес со временем дистанцировалась от Wondermind и не обеспечила обещанного участия в продвижении компании. При этом сам факт мошенничества пока не установлен судом: иск содержит обвинения инвесторов, которые еще предстоит доказать.

Инвесторы требуют вернуть вложенные средства, а также компенсировать заявленные убытки и судебные расходы.