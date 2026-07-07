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07.07.2026 в 05:30

Правообладатели требуют доработать законопроект об ИИ

Текущая версия может превратить Россию в площадку для бесплатного обучения нейросетей

Крупнейшие отраслевые объединения медиарынка повторно обратились к федеральным властям с просьбой пересмотреть законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Российский книжный союз, Национальная федерация музыкальной индустрии и Ассоциация анимационного кино считают, что текущая редакция документа не учитывает интересы правообладателей, несмотря на ранее направленные предложения, сообщает «Коммерсант».

Основная претензия отрасли касается использования произведений для обучения ИИ-моделей. Так, законопроект не создает правовых механизмов лицензирования такого контента, ограничиваясь лишь возможностью правообладателей самостоятельно запрещать использование своих произведений. Представители индустрии предупреждают, что подобный подход может снизить мотивацию к созданию нового контента и превратить Россию в площадку для бесплатного обучения нейросетей.

Особую обеспокоенность участники рынка выражают в связи с использованием музыкальных произведений, текстов песен, голосов и исполнительских манер без согласия авторов. В Национальной федерации музыкальной индустрии считают, что это противоречит нормам Гражданского кодекса и позволяет ИИ воспроизводить творческие особенности исполнителей без выплаты какого-либо вознаграждения.

Ассоциации просят привлечь представителей отрасли к подготовке поправок ко второму чтению законопроекта.

Власти, в свою очередь, подчеркивают, что документ носит рамочный характер и предусматривает механизмы защиты правообладателей, включая возможность запрета на обучение ИИ-моделей на авторском контенте. При этом в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что положения, связанные с авторским правом, будут совершенствоваться в дальнейшем в диалоге с представителями отрасли.

Ранее в Совфеде также предложили уточнить права авторов в законопроекте об ИИ.

законопроект об ИИ
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