Кабмин предлагает разрешить обучение ИИ на защищенных авторским правом материалах

Правительство России подготовило законопроект, который позволит компаниям-разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) использовать защищенные авторским правом материалы — статьи, книги, фильмы, изображения и другие произведения — для обучения моделей ИИ без получения разрешения правообладателей. Об этом со ссылкой на документ пишут «Ведомости».

Использование произведений без согласия автора будет разрешено только в случае, если пользователь не сможет увидеть содержание исходных материалов. При этом авторские права на результат работы ИИ будут принадлежать пользователю, который ввел промпт и внес творческий вклад. Законопроект не определяет порядок привлечения к ответственности, если пользователь использовал в промпте авторские материалы без указания автора, но выдал ответ системы за собственное произведение.

По словам источника издания, основное внимание уделяется научным публикациям, образовательным материалам и архивным документам, доступ к которым ограничен. Данные категории станут доступны для обучения ИИ, тогда как персональные и чувствительные сведения (к примеру, частные переписки) использоваться не смогут.

В феврале вице-премьер Дмитрий Григоренко говорил, что законопроект по регулированию ИИ направлен на развитие отечественных нейросетей и защиту прав граждан. При этом финальной версии документа нет. Представители Минцифры и профильного Альянса в сфере ИИ участвуют в проработке правил, чтобы обеспечить баланс между интересами бизнеса и авторов.

Эксперты отмечают, что процесс обучения ИИ сам по себе не нарушает авторские права, поскольку не воспроизводит материал напрямую. Однако хранение данных для обучения требует согласия авторов, что остается сложным юридическим вопросом.

В мире растет число судебных споров о незаконном использовании контента для обучения ИИ. В США и Европе уже были многомиллионные иски к Microsoft, OpenAI и другим компаниям. В России прецеденты связаны с маркетплейсами и использованием изображений.

На этой неделе более 10 тыс. писателей, включая британских авторов Кадзуо Исигуро, Филиппу Грегори и Ричарда Османа, приняли участие в акции протеста против использования разработчиками ИИ их произведений без разрешения. Писатели выпустили «пустую» книгу под названием Don’t Steal This Book («Не крадите эту книгу»). В ней напечатан список авторов, которые поддержали акцию.