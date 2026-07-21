Потребители стали реже искать конкретные бренды в интернете

Число поисковых запросов с названиями брендов снижается, однако это не означает падение потребительского спроса. К такому выводу пришли аналитики, изучившие изменения в поведении пользователей на фоне распространения инструментов искусственного интеллекта, сообщает MarTech.

Традиционные причины, такие как снижение интереса к брендам, уменьшение активности в поиске или давление экономической ситуации, не подтверждаются данными. Показатели платформ для анализа поисковых запросов не фиксируют заметного падения интереса к брендам, а объем поисковых запросов в целом остается стабильным.

Главным фактором изменения поведения становится развитие ИИ-поиска. Примерно за год доля коммерческих запросов, в которых пользователи получают сгенерированные искусственным интеллектом обзоры, выросла с 57,2% до 95,9% к июню 2026 года. Такие системы самостоятельно сравнивают товары, анализируют предложения и формируют рекомендации, сокращая необходимость в дополнительных поисковых запросах.

В результате брендовый поиск перестает быть точным индикатором реального спроса. Пользователи по-прежнему могут выбирать знакомые компании и товары, но путь к покупке меняется: часть решений принимается внутри ИИ-инструментов еще до перехода на сайты брендов.

Для маркетологов это означает необходимость пересмотра привычных метрик. Если компании будут оценивать силу бренда только по числу поисковых запросов, они рискуют ошибочно сделать вывод о снижении интереса аудитории.

Ранее сообщалось, что российские поисковики не готовы переходить на ИИ-ответы. В отличие от Google, отечественные компании решили сохранить классическую поисковую выдачу и авторский контент.

