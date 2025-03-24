В «билайн adtech» составили портрет российского маркетолога

Мужчин среди маркетологов больше, чем женщин: 54% против 45%, исходя из паттерна потребления услуг связи. Таковы данные специалистов «билайн adtech» (входит в «билайн бизнес»). Результаты исследования по составлению портрета российского маркетолога есть в распоряжении Sostav.

Согласно отчету, 7% маркетологов — специалисты старше 60 лет, а 24% находятся в возрастном диапазоне от 45 до 59 лет. Такое возрастное распределение может свидетельствовать о том, что в данной сфере ценится опыт, включая опыт управления людьми и проектами.

Методология исследования Команда «билайн adtech», занимающаяся разработкой рекламных технологий в рамках «билайн бизнес», изучила профиль современного маркетолога. Исследование было основано на анализе больших данных «билайна». С помощью алгоритмов искусственного интеллекта была обработана информация и сформирована выборка из 99 328 номеров. Владельцы этих номеров с высокой вероятностью были отнесены к специалистам в сфере маркетинга на основе их выраженного интереса к вопросам продвижения. Сегмент исследования определялся с использованием предиктивных математических моделей, анализирующих категории интернет-ресурсов. В результате определялись возможные интересы пользователей. Анализ проводился в отношении абонентов, предоставивших согласие на соответствующую обработку. В ходе исследования были изучены такие параметры, как возраст маркетологов, предполагаемый уровень дохода, их интересы и популярные направления путешествий. Также были выявлены города с наибольшей концентрацией специалистов в сфере маркетинга.

Предположительный доход

Предположительный доход сегмента определялся на основе анализа паттернов платежей за услуги связи, регистрации номеров в роуминге и нагрузки на базовые станции. Результаты исследования показали, что доходы маркетологов распределены относительно равномерно.

Примерно одинаковые доли специалистов имеют доходы в диапазонах 35−50 тыс., 50−75 тыс. и 75 тыс. руб. и более. 8% участников исследования зарабатывают от 100 до 150 тыс. руб., а 3% — свыше 150 тыс. руб.

Интересы маркетологов

В топ-10 интересов маркетологов — интерес к финансовым продуктам, включая денежные переводы и инвестиции, а также к доставке готовой еды и продуктов, скидкам, развлекательным мероприятиям, бизнес-ресурсам и электронным книгам.

Направления путешествий

За последние шесть месяцев 71% маркетологов хотя бы раз путешествовали по России. В последние полгода за границей побывали 10% участников исследования. Данные по путешествиям были получены на основе анализа нагрузки на базовые станции.

Где в России больше всего маркетологов

Согласно результатам исследования, 13% маркетологов живут в российской столице. Так, Москва и Санкт-Петербург объединяют 16% специалистов.

На города-миллионеры в РФ приходится 18% маркетологов. В топ-10, кроме Москвы и Петербурга, входят Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Уфа.

Ранее аналитики hh.ru и Go-To-Market Academy выяснили, что крупные IT-компании все чаще ищут продуктовых маркетологов, но таких специалистов на российском рынке пока не хватает.