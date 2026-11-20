В 2026 году Турция возглавила рейтинги зарубежных направлений по количеству пользователей роуминга, общему объему мобильного интернета, продолжительности звонков и числу исходящих SMS. В августе на одного абонента, пользовавшегося роумингом в Турции, в среднем пришлось 665 МБ мобильного интернета, 745 минут разговоров и 1,39 исходящих SMS. Связью за рубежом россияне пользовались в среднем 4,5 дня за месяц, расходы составили 2 357 руб. на человека. Таковы данные платформы управления связью «Экомобайл». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Исследование основано на обезличенных данных абонентов «Экомобайла» об использовании международного роуминга. Аналитики изучили количество пользователей роуминга по странам, объем мобильного интернет-трафика, продолжительность звонков, количество SMS, средние расходы на связь, длительность использования роуминга и географию подключений.

По общему объему интернет-трафика вслед за Турцией идут Китай, Беларусь, ОАЭ и Италия. По количеству пользователей в топ-5 вошли Беларусь, Армения, ОАЭ и Грузия.

Китай, занявший второе место по общему объему мобильного интернета, также выделился высокими средними показателями потребления услуг связи. В сентябре 2026 года на одного пользователя роуминга приходилось 1 707 МБ интернет-трафика и 1 797 минут разговоров. Средняя сумма расходов на роуминг составила 2 940 руб. на абонента. Среднемесячное число пользователей роуминга выросло на 28% по сравнению с 2025 годом и на 105% относительно 2024 года.

В число стран с наиболее высокими средними расходами на связь также вошли Азербайджан (2410 руб. на абонента) и ОАЭ (2396 руб.). Самые низкие средние расходы — в Португалии (699 руб.), Таджикистане (704 руб.) и Греции (716 руб.).

В 2026 году на одного абонента «Экомобайла», использовавшего роуминг, в среднем пришлось 1,68 страны. 68% пользователей выходили на связь в одной стране, 18% — в двух странах, 7% — в трех, 3% — в четырех, 5% — в пяти и более. Рекорд за неполный 2026 год составил 24 страны на одного абонента.