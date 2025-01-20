В России растет спрос на продуктовых маркетологов

Крупные IT-компании все чаще ищут продуктовых маркетологов (Product Marketing Manager; PMM), но таких специалистов на российском рынке пока не хватает, что подтверждают результаты исследования, проведенного аналитиками hh.ru и Go-To-Market Academy (есть в распоряжении Sostav).

По данным ретроспективного анализа hh.ru, с 2021-го по 2023 год количество вакансий для PMM выросло в 1,8 раза (с 719 объявлений до 1290), а число резюме — в 2,1 раза (с 2141 до 4489). Несмотря на это, конкуренция среди соискателей остается низкой: на одну вакансию приходится всего три резюме. Для сравнения, на вакансию маркетолога претендуют 64 соискателя, руководителя отдела маркетинга — 67 соискателей, а на должность СМО — 130 соискателей на одно место.

Как проводилось исследование Исследование hh.ru и Go-To-Market-Academy проходило в двух форматах: Ретроспективный анализ опубликованных на hh.ru вакансий и резюме продуктовых маркетологов за период с момента публикации первой вакансии для профессии (2003 год) по август 2024 года. Анкетный опрос продуктовых маркетологов, CMO, диджитал-маркетологов различных компаний, включая крупные («Т-Банк», «Авито», «Солар», «Контур» и другие). Количество респондентов, принявших участие — 2 тыс. человек различных специальностей. Из них продуктовых маркетологов — 21%, руководителей отдела маркетинга — 16%, CMO (директор по маркетингу) — 12%, digital-маркетолог — 10%, продакт менеджеры — 5%.

Портрет работодателя продуктового маркетолога — ИТ-компания с выручкой более 1 млрд руб. Наиболее востребованы специалисты в ИТ, финтехе и образовательных сервисах. Во время исследования аналитики выделили топ-10 навыков, которые чаще всего упоминаются в вакансиях продуктовых маркетологов. Среди них — маркетинговые исследования (22%), анализ рынка конкурентов (16%), маркетинговый анализ (15%), разработка маркетинговой стратегии (12%) и продвижение бренда (10%).

Портрет соискателя

Большинство резюме на hh.ru в 2024 году было от женщин в возрасте 25−34 лет (66%), 44% — от мужчин. Среди ключевых навыков, указанных в резюме, лидируют управление проектами (20%), разработка маркетинговых стратегий (16%) и маркетинговый анализ (13%). Однако работодатели чаще всего ищут специалистов с опытом проведения исследований, что указывает на несовпадение ожиданий рынка и реальных компетенций кандидатов.

Зарплаты PMM

В 2024 году средний диапазон зарплат PMM составил 150−199 тыс. руб., что выше среднего уровня оплаты труда для маркетологов. Начинающие специалисты с опытом до трех лет могут рассчитывать на доход 110−149 тыс. руб. Работодатели в среднем готовы платить сотрудникам с таким опытом чуть больше, чем те указывают в резюме.

И в заключение…

Результаты исследования hh.ru и Go-To-Market Academy показали, что профессия продуктовый маркетолог широко востребована, причем основной спрос формируют крупные ИТ-компании. Несмотря на более высокую зарплату, специалистов на рынке пока не хватает, особенно по сравнению с другими областями маркетинга. Поэтому есть потенциал роста рынка за счет переобучения. В основном продуктовыми маркетологами становятся специалисты, которые ранее работали в смежных областях маркетинга (52% — варианты ответов «Маркетолог», «Бренд», «Реклама»).

Эксперты отмечают, что профессия продуктового маркетолога продолжит развиваться. С увеличением количества продуктов и их сложности спрос на PMM будет расти. Роль продуктовых маркетологов за последние годы стала более популяризирована на рынке, но ее пиковый рост еще впереди, говорят опрошенные специалисты.