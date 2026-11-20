Искусственный интеллект помогает маркетологам выпускать больше контента и делать это быстрее, но не гарантирует, что материалы становятся лучше. Только 17% специалистов считают, что ИИ повысил качество их работы. При этом рост требований к производительности приводит к выгоранию команд, снижению оригинальности и распространению шаблонных публикаций. Об этом сообщает Inc. со ссылкой на исследование Content Marketing Institute и MarketingProfs.

Главным эффектом внедрения ИИ 78% респондентов назвали повышение скорости работы. Еще 59% отметили рост эффективности, а 44% — возможность производить больше контента.

При этом ускорение производства увеличивает нагрузку на команды. 65% опрошенных сообщили, что за последний год от них стали требовать выпускать контент быстрее. Среди последствий такого давления маркетологи назвали выгорание и творческую усталость (35%), снижение оригинальности идей (32%) и появление более шаблонных материалов (29%).

Исследование также выявило разрыв между оценками руководителей и рядовых сотрудников. О выгорании сообщили 27% руководителей маркетинговых подразделений, 41% менеджеров и 48% специалистов, непосредственно работающих с контентом. При этом 38% руководителей считают, что ускорение производства повысило эффективность команды. Среди менеджеров так ответили 20%, среди рядовых сотрудников — 22%.

Одновременно маркетологи опасаются, что массовое использование ИИ снижает доверие аудитории к онлайн-контенту. Так считают 75% участников исследования. В 52% компаний нет правил раскрытия информации об использовании ИИ, а 37% организаций не определили, в каких случаях применять эту технологию не следует.

По данным Gartner, 65% респондентов считают, что компании выпускают слишком много материалов, созданных с помощью ИИ, а 57% заявили, что такой контент уже снизил их доверие к сообщениям брендов.