33% опрошенных россиян знают, что такое дофаминовая яма (явление, когда человек привык к частым и легким удовольствиям (соцсети, короткие видео, игры, сладкое и проч.) и обычные дела кажутся ему скучными и не приносят удовлетворения). 36% что-то слышали о дофаминовой яме, 31% слышат впервые. Таковы данные опроса SuperJob.

54% респондентов сообщили, что время в соцсетях, за просмотром сериалов и видео никак не сказывается на их способности сосредоточиться на работе. 24% скорее мешает, 12% скорее помогает.

После долгого времени в соцсетях, за просмотром сериалов и видео 34% опрошенных трудно взяться за рабочие задачи, и работа кажется скучнее, чем обычно. 10% испытывают такое часто, 48% — никогда.

64% интервьюируемых, когда не могут собраться с силами для работы, начинают с самой простой задачи, чтобы втянуться. 30% работают через силу, 27% уходят на перерыв без гаджетов (прогулка, спорт), 25% общаются с коллегами или друзьями, 20% едят что-нибудь вкусное, 18% листают соцсети и смотрят видео, 9% играют в игры. 5% ничего специально не делают.

Чтобы состояние скуки и апатии на работе возникало реже, 34% интервьюируемых ходили на прогулки, 30% налаживали режим дня, 30% увлекались хобби, 23% меняли работу или задумывались об этом, 23% занимались спортом, 18% брали отпуск или планировали это сделать, 17% принимали витамины или БАДы. 15% ограничивали время на соцсети, просмотр сериалов и видео, 5% обращались к психологу или психотерапевту.

Россияне также рассказали о своем хобби. Это спорт (15%), чтение (9%), рукоделие (8%), рисование (6%), рыбалка (5%), видеоигры (4%), кулинария (4%), музыка (4%), садоводство и дача (4%), программирование (3%), автомобили (2%), благоустройство и ремонт (2%), путешествия (2%), танцы (2%), фотография (2%), коллекционирование (2%), активный отдых (2%).

39% респондентов ходят в отпуск два раза в год, 23% — один раз в год, 10% — три-четыре раза в год, 1% — пять и более раз в год. 16% не ходят в отпуск.

В опросе участвовали 3 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.