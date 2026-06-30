Половина функций защиты детей в соцсетях работает неэффективно

Исследователи из Нью-Йоркского и Северо-Восточного университетов пришли к выводу, что как минимум половина функций безопасности, предназначенных для защиты несовершеннолетних в популярных социальных сетях, не выполняет заявленных задач. Ученые протестировали механизмы безопасности в Instagram (*соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной), Snapchat, TikTok и YouTube и выявили многочисленные уязвимости.

Для тестирования ученые создали аккаунты, имитирующие детей разных возрастов, подростков и взрослых пользователей. Они оценивали работу сервисов в трех сценариях: при обычном использовании платформы ребенком, при попытке подростка обойти ограничения и при попытке взрослого установить контакт с несовершеннолетним.

Исследователи обнаружили, что 35 из 86 функций обеспечения безопасности детей, протестированных на основных платформах социальных сетей, работали как заявлено, а 51 не соответствовала их стандартам.

Некоторые функции оказались либо сложными для активации, либо вовсе не обеспечивали заявленную защиту. В частности, авторы утверждают, что взрослые пользователи Snapchat могли находить и отправлять сообщения детским аккаунтам без ограничений, а TikTok рекомендовал подросткам посты, связанные с расстройствами пищевого поведения.

Все меры защиты, призванные регулировать поведение пользователей и предотвращать или выявлять кибербуллинг, оказались неэффективными на всех четырех платформах. Многие функции безопасности полагались на список заблокированных терминов, но простая орфографическая ошибка в одном из этих слов могла фактически обойти эту функцию.

Компании Meta (**признана экстремисткой и запрещена в РФ), Snap и YouTube не согласились с выводами исследования. В Meta** заявили, что подростковые аккаунты Instagram* снижают вероятность контактов с нежелательными пользователями и ограничивают показ чувствительного контента. Представители компании также отметили, что часть выводов исследования, по их мнению, неверно интерпретирует работу существующих инструментов безопасности.

Публикация исследования появилась на фоне усиливающегося внимания властей многих стран к защите детей в интернете. В ряде стран уже действуют или готовятся ограничения на использование социальных сетей несовершеннолетними, а требования к платформам по обеспечению безопасности пользователей продолжают ужесточаться.