Половина агентств получает заказы на создание рекламы с помощью ИИ

Половина российских рекламных агентств получает от клиентов запросы на создание готовых рекламных материалов с использованием искусственного интеллекта. При этом 65% агентств отмечают, что заказчики обращаются к ним с просьбой использовать ИИ для подготовки черновиков, прототипов и референсов, а более половины — для разработки идей и креативных концепций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР).

По данным исследования, применение искусственного интеллекта уже стало стандартной практикой в отрасли. ИИ-технологии используют 93% рекламных агентств: большинство работают с внешними сервисами, 61% применяют встроенные ИИ-инструменты рекламных платформ, а 22% используют собственные или доработанные решения.

Аналитики отмечают, что внедрение нейросетей уже оказывает заметное влияние на эффективность работы. В 66% агентств ускорились поиск и анализ информации, а также расширился спектр предлагаемых клиентам идей и креативных подходов. Кроме того, ИИ помогает быстрее выполнять рутинные задачи и сокращает сроки подготовки рекламных кампаний.

Согласно исследованию, 81% агентств сообщили об ускорении запуска проектов после внедрения ИИ, 61% отметили повышение качества итоговых материалов, а 44% — рост маржинальности проектов.

Напомним, опрос специалистов диджитал-рынка показал, что 83% респондентов относят связи с общественностью (PR) к ключевому инструменту продвижения в нейросетях.