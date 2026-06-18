83% экспертов диджитал-рынка назвали PR основой продвижения в нейросетях

Опрос специалистов диджитал-рынка, проведенный агентствами АЙNET и Agenda, показал, что 83% респондентов относят связи с общественностью (PR) к ключевому инструменту продвижения в нейросетях (GEO). При этом все участники исследования (100%) сходятся во мнении, что генеративный искусственный интеллект (ИИ) не приведет к полной замене классической поисковой оптимизации (SEO). Отчет есть в распоряжении Sostav.

Авторы исследования проанализировали 10 тыс. пользовательских запросов в категориях «Красота», «Медицина» и «Детские товары». Они установили, что при формировании ответов большие языковые модели (LLM) ориентируются не столько на актуальную поисковую выдачу, сколько на накопленный PR-авторитет брендов.

В частности, в нейровыдаче фигурируют бренды, прекратившие официальную деятельность в России несколько лет назад и не поддерживающие SEO-активность. Например, косметический бренд Cerave, чей локальный сайт недоступен с 2022 года. Их присутствие в ответах нейросетей объясняется массивом накопленных публикаций на независимых интернет-площадках, устойчивой лояльностью аудитории и текущим наличием товаров на маркетплейсах с актуальными отзывами.

Как отмечают авторы отчета, данные международного исследования Airops коррелируют с российскими наблюдениями: до 85% упоминаний брендов в контенте, генерируемом нейросетями, приходится на сторонние ресурсы, а вероятность цитирования компании возрастает в 6,5 раза при наличии публикаций в авторитетных СМИ.

«Сегодня с помощью ИИ можно быстро произвести большое количество контента и даже вывести его в топ-выдачи. На этом фоне рынок уже заполнили десятки псевдорейтингов, которые создаются исключительно ради попадания в ответы нейросетей. Однако это временная история. Как и поисковые алгоритмы, LLM со временем научатся отличать реальную экспертизу от искусственно накрученной, а преимущество получат компании с сильной репутацией, качественным PR и присутствием в авторитетных медиа и рейтингах», — указывает руководитель SEO-направления АЙNET Ярослав Домбровский.

Эксперт также акцентирует внимание на регуляторных рисках: контент, создаваемый исключительно для воздействия на ИИ-выдачу и лишенный самостоятельной пользовательской ценности, может трактоваться как нарушение правил борьбы с веб-спамом, следует из рекомендаций Google.

Трансформация пользовательского поведения подтверждается статистикой Starlab: 26,6% активных пользователей ИИ сократили использование традиционных поисковиков, а в 2025 году объем поискового трафика в целом снизился на 7%, что фиксирует переход аудитории к диалоговому формату получения информации.

Сценарии использования нейропоиска дифференцируются: от прямых бренд-запросов (оценка деловой репутации) и поиска исполнителей под конкретную задачу до проблемно-ориентированных запросов, где нейросеть выступает в роли консультанта.

Партнер и директор по стратегии Agenda Дарья Гусева уточняет подход к выбору инструментов: «В зависимости от типа запроса работают разные PR-инструменты. Выдача по бренд-запросу будет сформирована в основном информацией с сайта и блогов компании, с карточек на геосервисах и профильных агрегаторах. Для попадания в «небрендовые» запросы нужно участвовать в премиях и рейтингах, попадать в редакционный контент крупных деловых СМИ, интегрироваться в обзоры инфлюенсеров и подкасты».

Согласно оценке QY Research, глобальный объем рынка GEO в 2025 году составил $1,1 млрд, а к 2032 году прогнозируется его рост до $16,1 млрд. Несмотря на высокие темпы роста, российские компании не демонстрируют массового спроса на узкопрофильных GEO-специалистов.

Как отмечают эксперты, бизнес исходит из того, что эффективная оптимизация под нейросети требует синергии глубокой SEO- и PR-экспертизы, в связи с чем предпочтение отдается комплексным услугам агентств, обладающих подтвержденными компетенциями в обеих областях.