Подиум уходит в прошлое: соцсети и алгоритмы переписывают моду

Модная индустрия все дальше уходит от классической схемы, где подиум был главным источником трендов. Сегодня новые визуальные коды чаще рождаются не на Неделях моды, а в соцсетях, коротких видео и рекомендациях маркетплейсов. Алгоритмы ускорили распространение идей и сделали потребителя активным участником формирования моды, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что Недели моды не исчезают, но теряют статус главного «законодателя» трендов. Они скорее фиксируют уже зарождающиеся тенденции, тогда как бренды все чаще ориентируются на данные из соцсетей, поисковых запросов и поведения пользователей. Искусственный интеллект помогает в реальном времени отслеживать спрос и корректировать производство.

Влияние алгоритмов отличается в зависимости от поколения покупателей. Представители поколения X чаще ориентируются на собственный опыт и репутацию брендов. Для миллениалов важную роль играет цифровой контент наряду с рациональным выбором. В тоже время зумеры воспринимают моду прежде всего через рекомендации инфлюенсеров и короткие видеоролики.

Скорость смены моды также резко выросла: микротренды могут жить всего несколько недель. При этом индустрия остается инерционной — коллекции и логистика требуют времени, поэтому бренды не гонятся за каждым вирусным всплеском, а отбирают более устойчивые сигналы. На фоне цифровизации мода становится все более фрагментированной: вместо единого глобального тренда формируется множество параллельных эстетик и нишевых сообществ.

Ранее Sostav рассказал, почему поколение Z переходит от демонстративной роскоши к качеству, функциональности и «тихой» эстетике в деловом стиле.