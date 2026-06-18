Как меняется представление об успешном внешнем виде у молодых предпринимателей

Внешний вид молодых бизнесменов постепенно трансформируется — и это явно долгосрочный тренд. Чем выше будет расти их доход и проще начнет становиться повседневная жизнь, тем требовательнее предприниматели станут подходить к своему образу. Об этом рассказал Александр Капустин — предприниматель, основатель премиальной мужской одежды и аксессуаров Cerca Trova, оборот продаж которого по итогам 2025 года превысил 1 млрд рублей.

Эстетика old money как новый ориентир

Для молодых предпринимателей образ включает не только одежду, но и другие элементы — физическую форму, уход за собой, общее ощущение «собранности».

Внешний вид становится частью профессионального капитала, влияющего на доверие со стороны партнеров, инвесторов и клиентов. Это подтверждается исследованиями: ученые Университета Маккуори (Австралия) и Университета Цинхуа (Китай) на данных China Family Panel Studies (57 998 наблюдений) выяснили, что более привлекательные люди на 4,6% чаще становятся предпринимателями и в среднем показывают более высокие результаты в бизнесе. Эффект объясняется через три фактора — более высокую уверенность в себе, лучший доступ к финансированию (вероятность отказа по кредиту ниже на 3,7%) и большую готовность к риску, особенно в условиях неопределенности.

Дополняет исследование «Работа.ру»: 81% россиян считают, что одежда влияет на карьеру и успех. Внутри этой группы 20% — с ростом авторитета, 18% — с улучшением настроения и рабочих результатов.

Одна из причин роста интереса к внешнему виду — популярность стиля old money.

Расцвет эстетики «старых денег» начался еще в 2023 году: тогда в TikTok стали вируситься ролики с привлекательными, безупречно одетыми молодыми людьми — как правило, отдыхающими на европейских курортах или яхтах, пишет Harper Bazaar.

Свою роль сыграли не только соцсети, но и популярность фильмов и сериалов сериалов в эстетике old money. Например, герои сериала «Наследники» сделали символом статуса не броские логотипы, а дорогие и качественные вещи с безупречной посадкой. В этой эстетике даже базовая футболка персонажа Кендалла Роя могла стоить несколько тысяч долларов, оставаясь при этом внешне максимально сдержанной.

В центре сюжета фильма «Безумно богатые азиаты» представители состоятельных семей, для которых роскошь является частью повседневности и выражается через качество, традиции и внимание к деталям, а не через демонстрацию статуса.

Картина «Дом Гуччи» показывает жизнь одной из самых влиятельных модных династий мира, где одежда становится частью наследия, статуса и семейной истории. Фильм вновь привлек внимание зрителей к классическому крою, качественным материалам и представлению о роскоши как о долгосрочной ценности.

В России стиль old money набирает популярность благодаря сериалам о крупном бизнесе и состоятельных семьях. Один из последних примеров — сериал «Золотое дно», где художники по костюмам специально одевали героев в сдержанные костюмы, качественный трикотаж и вещи без демонстративного брендинга.

Тренд на «тихую роскошь» заметен и на рынке одежды. В коллекциях российских и зарубежных брендов появляется все больше моделей, которые соответствуют эстетике old money: прямые брюки из шерсти или хлопка, свободные рубашки, кашемировый трикотаж, поло, лаконичные пальто и классическая кожаная обувь.

Среди российских марок такой подход можно увидеть у 12Storeez, Gate31, Ushatáva и Cerca Trova, а среди международных — у Ralph Lauren, Massimo Dutti, Zara и Uniqlo U. Общими чертами этих коллекций становятся натуральные материалы, нейтральная цветовая палитра и вещи вне быстро меняющихся модных трендов.

Визуальный код от российских предпринимателей

Трансформацию визуального кода можно заметить на примере российских предпринимателей и медийных лиц нового поколения.

Никита Кологривый — актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в публичных выходах чаще выбирает классические костюмы, однотонный трикотаж и вещи спокойных оттенков, что отражает общий тренд на более собранный и взрослый образ вместо демонстративной моды.

Леон Кемстач — молодой актер, ставший известным благодаря роли Андрея Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Несмотря на юный возраст, на светских мероприятиях он часто появляется в классических костюмах и монохромных образах, демонстрируя интерес к более взрослой эстетике, которая сегодня становится популярной среди нового поколения мужчин.

Марк Эйдельштейн — в последние годы в стиле актера, известного по фильму «Анора» и сериалу «Монастырь», всё чаще прослеживаются элементы эстетики old money: классические костюмы, рубашки, трикотаж спокойных оттенков, где акцент сделан на качестве, посадке и сдержанной элегантности.

Ильдар Гайнутдинов — танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов в публичных выходах и на мероприятиях часто выбирает костюмы, пиджаки и лаконичные монохромные образы.

Джейкоб Элорди — в последние годы стиль актера, известного по сериалу «Эйфория» и фильму «Грозовой перевал», все чаще относят к эстетике modern old money: он выбирает хорошо скроенные пиджаки, классические пальто, рубашки и лоферы, отдавая предпочтение минималистичным сочетаниям без ярких акцентов и логомании.

Тимоти Шаламе — несмотря на известную склонность к модным экспериментам на красных дорожках, в повседневных образах актер фильмов «Дюна», «Вонка» и «Назови меня своим именем» часто обращается к классике: лаконичным костюмам, пальто прямого кроя и базовым вещам в нейтральных оттенках.

Восприятие мужчины во многом формируется через его одежду. Она напрямую влияет на то, как его считывают окружающие — партнеры, коллеги, новые знакомые. Отдельно хочется отметить отказ от бесформенного оверсайза как переход к более профессиональному имиджу и продуманному внешнему виду. Поэтому внешний вид уже давно вышел за рамки только эстетики и стал инструментом коммуникации и первого впечатления.

Все больше предпринимателей выбирают «тихую роскошь» и минимализм в одежде, чтобы поддерживать нужное состояние — собранность, фокус и внутреннюю дисциплину для улучшения результатов в бизнесе.

Классика как часть стратегии для молодых СЕО

На недавней дискуссии в Национальном центре «Россия» эксперты подтвердили, что молодежь предпочитает одновременно минимализм и яркие цвета, использует визуальные элементы для самовыражения, сочетает открытость, амбициозность и готовность к переменам.

Классическая одежда помогает молодому предпринимателю усилить образ, если он сам по возрасту выглядит слишком юным для своей роли. Например, на отраслевых мероприятиях, стартап-питчах и встречах с заказчиками в России молодые основатели выбирают лаконичный костюм, однотонную рубашку или минималистичный smart casual. Такой подход не делает человека старше, но делает его воспринимаемым как более серьезного и подготовленного.

Популярности классики способствуют бренды, которые начали активнее создавать контент. Пользователи смотрят не только развлекательные короткие видео и научпоп, но и материалы о стиле, постепенно влюбляясь в увиденную эстетику. По мнению Blueprint, модных YouTube-каналов за последние годы стало заметно больше.

Главный запрос поколения Z — комфорт в одежде

Ключевой тренд среди поколения Z и миллениалов — переход к более осознанному потреблению, в том числе в одежде. По данным McKinsey, молодые потребители все чаще выбирают бренды, которые делают ставку на устойчивое производство, долговечные вещи и качество материалов, а не на быстро меняющиеся тренды.

Все больше людей предпочитают вещи, которые дольше служат и лучше сидят по фигуре — шерсть, хлопок, кашемир, плотный трикотаж. Такой гардероб чаще формируется в сегменте выше масс-маркета, где важны не только дизайн, но и качество тканей и пошива.

В результате растет интерес к смарт-кэжуалу и современной классике: сочетаниям трикотажа, прямых брюк и удобной обуви — лоферов и слипонов, которые объединяют комфорт и аккуратный внешний вид.

Вместо итогов

Внешний вид для молодых предпринимателей все чаще становится рабочим инструментом, который влияет на первое впечатление, успешные переговоры и восприятие экспертизы.

Поэтому среди поколения Z и миллениалов растет спрос на универсальный гардероб. В ближайшие годы их интерес интерес к качественным материалам, продуманному smart casual и одежде, сочетающей комфорт, статус и функциональность, продолжит усиливаться.