Подборка тендеров: T2, МТС, «Магнит» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут мобильные операторы Т2 и МТС, стриминговый сервис «Кион», телеком-компания «Ростелеком», ретейлер «Магнит», группа компаний ФСК (ГК ФСК), сеть «Аптек 36,6», банк «Ак Барс», а также производитель шин Gislaved. Сроки подачи заявок завершаются 3 — 18 августа 2026 года.

T2. Оператор проводит открытый запрос предложений на услуги по обеспечению присутствия бренда в перформанс-каналах. Техническое задание и другие детали процедуры станут доступны после подписания соглашения о неразглашении (NDA).

Максимальный бюджет закупки — 1,99 млрд рублей.

Прием заявок продлится до 10:00 по московскому времени 18 августа 2026 года.

«Ростелеком». Компания начала предквалификационный отбор агентств, готовых к развитию айдентики ее мастер-бренда, дочерних организаций и новых продуктов и сервисов в 2026−2028 годах.

В рамках текущего лота стоимость контракта не раскрывается. Детали проекта и требования к участникам содержатся в закупочной документации, доступной после регистрации на электронной торговой площадке.

Прием заявок завершится в 17:00 по московскому времени 7 августа 2028 года

МТС. Оператор проводит открытый запрос предложений на разработку креативной концепции мерча, подбор позиций, разработку дизайна и производство сигнальных образцов.

Договор с будущим подрядчиком планируется заключить на два года с возможностью распространения условий на компании группы МТС.

Прием заявок продлится до 14:00 по московскому времени 11 августа 2026 года.

«МТС Медиа» запрашивает предложения на разработку креативной концепции и реализацию имиджевой кампании для оригинальных сериалов стримингового сервиса «Кион». Команде нужна громкая, визуально выразительная и индустриально заметная кампания.

Будущему исполнителю предстоит разработать не менее трех концепций кампании, включая креативную идею, визуальное направление, сценарии спецпроектов и офлайн-активаций. В рамках реализации концепции необходимо предусмотреть производство контента: итоговый имиджевый ролик (45−60 секунд), пять вертикальных роликов (10−30 секунд), 10 монтажных фрагментов, а также 40 обработанных фотографий объектов и ключевых деталей.

Концепции, основанные исключительно на образах актеров или селебрити, запрещены.

Форматы активаций могут включать городские инсталляции, специальные офлайн-пространства, интерактивные объекты, диджитал-механики и PR-активации. При этом PR-механики и посевы не могут быть ядром концепции — кампания должна строиться на кросс-медийных и офлайн-решениях.

Доступ к полному брифу предоставляется только после подписания NDA. Реализация проекта должна быть завершена до 1 сентября. Ориентировочные KPI: совокупный охват не менее 5 млн уникальных пользователей, просмотры видеоконтента — не менее 3 млн.

Предложения можно подать до 12:00 по московскому времени 4 августа 2026 года.

«Магнит». Сеть магазинов открыла предварительный квалификационный отбор поставщиков рекламных услуг по направлению «проведение праздничных мероприятий» для объектов по всей России. Прошедшие отбор участники получат доступ к закрытому конкурсу на проведение праздничных активаций для магазинов «Магнит».

Будущему исполнителю предстоит на первом (квалификационном) этапе подтвердить наличие собственных или партнерских ресурсов в каждом регионе, на который планируется подача заявки (офисы, склады, команды, оборудование), а также предоставить портфолио релевантных мероприятий за 2025−2026 годы.

После успешного прохождения отбора участники будут допущены к коммерческому этапу, где смогут предложить свои услуги по организации праздничных мероприятий (разработка концепций, подряд площадок, кейтеринг, техническое оснащение, промоперсонал, развлекательная программа и прочие услуги) для конкретных филиалов сети.

Компания принимает заявки на предквалификацию до 13:00 по московскому времени 4 августа 2026 года.

ГК ФСК. Девелопер жилой и коммерческой недвижимости проводит тендер на оказание услуг по формированию и поддержанию онлайн-репутации брендов компании. Компания ищет агентство, которое обеспечит системное управление репутацией в интернете, чтобы продвигать объекты ГК ФСК на территории России.

Закупка проходит в три этапа. На первом этапе участники подают анкету, подтверждающую соответствие обязательным критериям. По итогам первого этапа формируется список допущенных ко второму этапу. На втором этапе оцениваются качество планирования (по ТЗ) и ценовые факторы. На третьем этапе — оценка итоговых закупочных условий и выбор победителя и резервного подрядчика.

Срок контракта — два года: с октября 2026-го по сентябрь 2028 года.

Прием заявок на первый этап продлится до 12:00 по московскому времени 7 августа 2026 года.

«Аптечная сеть 36,6». Компания проводит запрос предложений на выбор поставщика BTL-услуг для обслуживания аптечной сети по всей России. Для работы нужно агентство, способное оперативно обеспечивать полный цикл офлайн-продвижения: от оформления входных групп новых аптек до проведения ивентов и локальных рекламных размещений.

Будущему исполнителю предстоит оказывать широкий спектр услуг: оформление аптек (входные группы, POSM), BTL-активности (промоперсонал, листовки, сувениры), ивент-мероприятия полного цикла (площадки, оборудование, ведущие, фото/видеосъемка), локальное размещение рекламы (партнеры, лифты, газеты), креативные услуги (дизайн, верстка, фотобазы), а также складскую и логистическую поддержку в регионах. Заказы могут поступать в экспресс-режиме (выполнение в течение 24 часов) со срочной наценкой до 50%, поэтому важно иметь выделенного менеджера и ресурсы для оперативной работы по всей стране.

Заявки принимаются до 12:00 по московскому времени 11 августа 2026 года.

«Ак Барс». Банк запрашивает предложения на проведение маркетингового исследования «Здоровье бренда». Подрядчику предстоит изучить восприятие бренда среди клиентов и тех, кто ими не является, чтобы оценить ключевые показатели «здоровья» бренда и эффективность управления его статусом.

Будущему исполнителю предстоит провести два параллельных исследования: среди экономически активного населения (выборка 5 тыс. респондентов в 27 регионах) и среди пенсионеров (выборка 1 681 респондент). Методы сбора данных — онлайн-опрос и личные интервью с использованием планшетов. По итогам необходимо подготовить детальный аналитический отчет в формате презентации с выводами и рекомендациями по повышению узнаваемости бренда, а также провести очную презентацию результатов по запросу заказчика.

Старт проекта — не позднее 15 октября 2026 года, финальная презентация — до 15 декабря 2026 года. Требования к участникам: опыт проведения исследований бренда в финансовом секторе, телекоме, страховании или FMCG за последние три года (с подтвержденными рекомендациями), членство в Объединении исследователей рынка и общественного мнения (ОИРОМ), отсутствие налоговой задолженности.

Прием заявок продлится до 11:00 по московскому времени 7 августа 2026 года.

Gislaved. Производитель шин «Кордиант» проводит конкурс на выбор подрядчика для проведения рекламной кампании в интернете в осенний период 2026 года. Компании требуется агентство, которое обеспечит масштабное цифровое продвижение бренда среди владельцев премиальных автомобилей с фокусом на повышение спонтанного знания до 8% и формирование лояльности.

Предложения можно подать до 18:00 по московскому времени 3 августа 2026 года.