Подборка тендеров: Т2, «Билайн», «Газпромбанк» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут ГБУ «Московский центр обеспечения развития строительной отрасли», мобильные операторы Т2 и «Билайн», «Газпромбанк», провайдер облачных сервисов и решений Cloud.ru, угледобывающий холдинг «Колмар», агрохолдинг «Агроэко» и автомобильный холдинг «Авторитэйл». Сроки подачи заявок завершаются 20 июля — 3 августа 2026 года.

«Московский центр обеспечения развития строительной отрасли». Учреждение объявило конкурс в электронной форме на размещение рекламно-информационных материалов на медиафасадах в Москве и Подмосковье. Центру нужен подрядчик, который обеспечит трансляцию видеороликов на 14 цифровых экранах в ключевых точках города: Тверская Застава, Новый Арбат, Кутузовский проспект, Проспект Мира, ТТК и других локациях.

Будущему исполнителю предстоит адаптировать не менее 14 видеороликов (дневная и ночная версии) под технические требования каждого медиафасада, обеспечить размещение в период с 16 августа по 15 сентября 2026 года, осуществлять технический надзор и сопровождение конструкций, а также подготовить детальный фотоотчет с гиперссылками на каждый адрес размещения и эфирные справки от операторов, подтверждающие объем показов.

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) — 96,4 млн руб. Участник должен подтвердить наличие опыта исполнения контрактов за последние три года на сумму не менее 20% от НМЦК (примерно 19,3 млн руб.).

Прием заявок продлится до 10:00 по московскому времени 31 июля 2026 года.

Т2. Мобильный оператор проводит запрос информации с целью исследования рынка на оказание комплексных услуг по созданию, обработке рекламно-информационных материалов и продвижению в социальных сетях.

Компания ищет подрядчика, который сможет обеспечить полный цикл SMM-сопровождения: от разработки стратегии до реализации рекламных кампаний и подготовки отчетности.

Срок договора — два года. Возможно привлечение соисполнителей с предварительного согласия заказчика, но ответственность за них несет исполнитель.

Предложения можно подать до 12:00 по московскому времени 3 августа 2026 года.

Запрос носит информационно-справочный характер, не является закупочной процедурой и не влечет обязательств для Т2.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Оператор выбирает поставщика услуг по проведению медиааудита в сегментах ТВ, наружной рекламы (OOH), интернета и радио на 2026−2028 годы (с возможностью продления).

Компании нужен партнер, который обеспечит независимую экспертную оценку ценовых и качественных параметров размещения рекламно-информационных материалов, а также подготовит рекомендации по повышению эффективности и оптимизации рекламных бюджетов.

Будущему исполнителю предстоит дважды в год (за полугодие и за год) готовить детализированные отчеты по каждому лоту, анализируя динамику рынка, инфляцию, инвентарь, сравнивая показатели «Билайна» с утвержденными заданиями, предыдущими периодами и базой данных аудитора (пул), а также с прямыми конкурентами в телеком-категории.

Контракт заключается до 10 октября 2029 года с фиксацией цен на весь срок.

Прием заявок открыт до 15:00 по московскому времени 22 июля 2026 года.

«Газпромбанк». Кредитная организация проводит предварительный квалификационный отбор агентств для формирования перечня поставщиков, которые смогут оказывать услуги по размещению телевизионной рекламы.

Включенные в реестр компании в дальнейшем смогут получать приглашения на участие в конкретных процедурах по размещению ТВ-рекламы.

От кандидатов требуется наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее трех лет с суммарной стоимостью исполненных договоров за этот период от 500 млн рублей. Участник также должен находиться в ТОП-30 рейтинга Sostav в категории «ТВ» по итогам 2024 года.

Результаты отбора действуют два года с момента размещения извещения. При этом банк оставляет за собой право в любой момент отклонить заявки или прекратить отбор без объяснения причин и без возмещения расходов участников.

Прием заявок завершится в 12:00 по московскому времени 3 августа 2026 года.

Cloud.ru. Облачный провайдер объявил запрос предложений на оказание услуг агентств контент-маркетинга. Компании нужны подрядчики, которые помогут усилить присутствие бренда в профильных медиа и соцсетях, а также привлечь целевую B2B-аудиторию через качественный технический контент.

Будущим исполнителям предстоит анализировать конкурентные блоги и СМИ для выявления актуальных тем, готовить статьи и посты для публикации на «Хабре», в Telegram, корпоративном блоге и федеральных/отраслевых изданиях про облака, ИИ/ML, инфраструктурные решения.

Также требуется адаптировать материалы под разные площадки, создавать иллюстрации и инфографику, переупаковывать аналитику (включая англоязычные исследования) и писать комментарии в режиме real-time. Контент должен быть технически грамотным, интересным, соответствовать tone of voice и редполитике Cloud.ru, содержать не менее 50% статей с упоминанием продуктов компании, а доля сгенерированных нейросетями текстов — не более 30%.

По итогам закупки будут выбраны два победителя. С ними заключат рамочные договоры на 12 месяцев с фиксацией цен на весь срок. Контракт с участником, занявшим первое место, будет заключен на сумму в размере 80% от стоимости лота, с занявшим второе место подпишут договор на 20% от цены лота.

Прием предложений продлится до 12:00 по московскому времени 27 июля 2026 года.

«Колмар». Угледобывающий холдинг запрашивает предложения на комплексный ребрендинг и разработку стратегии HR-бренда. Компания — диверсифицированный холдинг полного цикла, объединяющий угольные активы, морской порт в Ванино, проектную компанию «Сибпроектгрупп» и управляющую компанию. Перед холдингом стоит задача трансформировать восприятие от «классического угледобывающего предприятия» к «современному технологическому партнеру», а также создать единое корпоративное поле для сотрудников разных профессиональных культур — шахтеров, портовиков, инженеров и инноваторов.

Будущему исполнителю предстоит провести аудит текущего восприятия бренда (внешнего и внутреннего) с глубинными интервью и фокус-группами в регионах присутствия (Нерюнгри, Ванино, Новосибирск), разработать новую архитектуру бренда и EVP (ценностное предложение работодателя), обновить визуальную айдентику (логотип, фирменный стиль, правила суббрендинга для дочерних структур, дизайн-макеты для офисов, проходных, столовых и спецодежды), а также создать план внутренних коммуникаций и «Книгу запуска» с дорожной картой внедрения.

Ключевое требование — органичная интеграция бренда с культурными традициями и историческим наследием регионов присутствия (Республика Саха (Якутия), Хабаровский край).

Ориентировочный срок оказания услуг — 5 недель с даты заключения договора. Требования к участникам: наличие в портфолио не менее трех успешных кейсов по комплексному ребрендингу крупных промышленных, инжиниринговых или холдинговых структур, а также подтвержденный опыт разработки EVP и корпоративных коммуникаций.

Прием заявок открыт до 12:00 по московскому времени 20 июля 2026 года.

«Агроэко». Группа компаний проводит тендер на оказание комплекса услуг по созданию e-commerce-контента для маркетплейсов и сервисов доставки. Компании нужен подрядчик, который обеспечит полный цикл производства контента для карточек товаров: фото, видео, тексты, инфографику и ИИ-карточки — для продвижения продуктовой линейки на цифровых витринах.

Будущему исполнителю предстоит создавать фото (как сложные композиции с участием повара и фудстилиста, так и простые — продукт на белом фоне), снимать горизонтальные и вертикальные видео (для Ozon Fresh и «Яндекс Лавки»), писать и оптимизировать тексты для карточек товаров (с внедрением семантического ядра, SEO/GEO/AEO-оптимизацией, сохранением tone of voice каждого бренда), разрабатывать инфографику и генерировать ИИ-карточки. Работа предстоит в формате долгосрочного сотрудничества — с августа 2026 по август 2027 года.

Заявки принимаются до 14:00 по московскому времени 31 июля 2026 года.

«Авторитэйл». Автомобильный дилерский холдинг проводит запрос предложений на PR- и SMM-продвижение бренда «Авторитэйл» на российском рынке и бренда «Вагнер-Авто» в Северо-Западном регионе РФ. Компании нужен подрядчик, который поможет сформировать имидж лидирующего дилера-эксперта, повысить знание бренда и занять топ-позиции по количеству позитивных публикаций среди конкурентов.

Будущему подрядчику предстоит разработать коммуникационную стратегию и платформу продвижения для двух брендов, вести и развивать сообщества в социальных сетях (VK, Telegram, «Макс»), готовить 8−10 публикаций в месяц в каждой группе, реализовывать спецпроекты и медийные размещения, обеспечивать модерацию дискуссий, проводить вовлекающие активности и анализировать конкурентную среду.

Также необходима GR-поддержка в регионах для продвижения коммерческой техники. Участникам требуется представить стратегию PR и SMM с описанием механик, обоснованием решений, прогнозом по охватам и анализом конкурентов.

Срок сотрудничества — календарный год с возможной пролонгацией. Цены фиксируются на весь срок договора.

Прием заявок продлится до 17:00 по московскому времени 20 июля 2026 года.