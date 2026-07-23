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23.07.2026 в 18:00

Подборка тендеров: «Детский мир», Mediascope, Ozon и другие

Сроки подачи заявок завершаются 31 июля — 21 августа

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут проектный институт «Моспроект», исследовательская компания Mediascope, сеть магазинов «Детский мир», цифровая экосистема МТС, маркетплейс Ozon, компания «О2О Холдинг», производитель машин «АвтоВАЗ» и «Газпромбанк». Сроки подачи заявок завершаются 31 июля — 21 августа.

«Моспроект». Проектный институт ищет поставщика, готового размещать мультимедийный контент на медиафасадах. Цена лота — 121 млн руб. Закупка будет произведена у единственного поставщика. Заявок ждут до 31 июля 2026 года.

Mediascope. Исследовательская компания ищет исполнителя, который будет создавать рекламно-информационные материалы, размещать их в интернете, поддерживать рейтинг мобильного приложения Appmeter, регистрировать рекламу и подавать отчетность в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). Цена лота — 60 млн руб.

Планируется закупка у единственного поставщика. Заявку можно подать до 31 июля 2026 года.

«Детский мир». Сеть магазинов запрашивает предложения поставщиков на разработку рекламной рамки и реализацию инфлюенс-кампании в интернете с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.

В числе требований к участникам: опыт ведения рекламных кампаний в интернете не менее пяти лет, опыт работы с крупными e-commerce проектами (Wildberries, «Спортмастер», «М.Видео», Ozon), наличие рекомендаций от клиентов, выделенный менеджер на проект, своевременное предоставление отчетности, работа на всех площадках («ВКонтакте», Telegram, «Дзен», YouTube, Likee, Tiktok и др.).

В рамках тендера участникам нужно предложить стратегию продвижения бренда корма для собак и кошек Roybis в интернете через инфлюенс-маркетинг.

Срок подачи заявок — до 17:00 по московскому времени 5 августа 2026 года.

МТС. Цифровая экосистема запрашивает предложения агентств по регулярной аналитике СМИ в 2026−2028 годах.

Тендер включает два лота:

  1. Услуги по подготовке регулярных аналитических отчетов по PR-активности МТС и конкурентов, ежедневного утреннего дайджеста региональных инфоповодов МТС и оперативному мониторингу PR-активности МТС и конкурентов в Telegram;
  2. Услуги регулярной аналитической отчетности по медиаполю HR-бренда МТС.

Заявку можно прислать до 15:00 по московскому времени 4 августа 2026 года.

Также МТС ищет исполнителя, который займется оптимизацией выдачи в поисковых системах, на платформах отзывов и SEO-оптимизацией в 2026−2028 годах. Срок окончания приема предложений — 18:00 по московскому времени 31 июля 2026 года.

Ozon. Маркетплейс объявил тендер по выбору пула партнеров на оказание рекламно-информационных услуг для Ozon Bank. Нужно будет подписать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и подать заявку до 18:00 по московскому времени 21 августа 2026 года.

«О2О Холдинг». Компания ищет агентство, которое займется офлайн-интеграцией бренда «Самокат» на концертную площадку «Атмосфера». К участию допускаются компании, одобренные в квалифицированном отборе.

Прием предложений — до 11:00 по московскому времени 3 августа 2026 года.

«АвтоВАЗ». Компания запрашивает предложения на производство рекламного ролика. Необходимо будет подписать соглашение о неразглашении информации.

Автопроизводитель выбирает продакшен-компанию, которая займется препродакшеном, производством и постпродакшеном рекламного ролика о модели Lada.

Требования к участникам: готовность работать на условиях постоплаты, опыт видеопроизводства, наличие наград.

Окончание подачи заявок — в 11:00 по московскому времени 17 августа 2026 года.

«Газпромбанк». Кредитная организация проводит открытый отбор исполнителей, обладающих квалификацией для размещения рекламы в интернете.

Требования к участникам: опыт поставки товаров, вхождение в топ-30 одного из индустриальных рейтингов, отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, отсутствие негативного опыта сотрудничества с «Газпромбанком» и проч.

Заявки принимают до 12:00 по московскому времени 31 июля 2026 года.

подборка тендеров
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