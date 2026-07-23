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23.07.2026 в 15:07

Match займется медиасопровождением Gulliver

Агентство выиграло годовой тендер на комплексное медиасопровождение бренда детской одежды

Агентство Match (группа АДВ ) выиграло тендер на оказание услуг по медиаподдержке бренда детской одежды Gulliver. С середины 2026 года команда агентства будет отвечать за комплексное медиасопровождение, включая разработку медиастратегии, планирование и реализацию рекламных кампаний в ключевых каналах коммуникации. Контракт заключен сроком на один календарный год, сообщили Sostav в агентстве.

Перед командой Match стояла задача разработать медиастратегию, которая позволит Gulliver укрепить позиции на конкурентном рынке детской одежды, повысить узнаваемость среди целевой аудитории и обеспечить более эффективное распределение рекламных инвестиций.

Как пояснили в агентстве, в рамках тендера команда предложила комплексный подход к медиапланированию, основанный на анализе аудитории, конкурентной среды и покупательского поведения. «Главным принципом стратегии стало не просто увеличение количества рекламных контактов, а создание последовательного взаимодействия с аудиторией на разных этапах принятия решения о покупке», — отметили в Match.

Павел Колбичев, генеральный директор Match:

Мы рады начать сотрудничество с Gulliver — одним из самых известных российских брендов детской одежды. В рамках тендера наша команда представила новый взгляд на медиаподдержку. Основной фокус в стратегии мы сделали на наиболее заметные и гибкие рекламные форматы и инструменты. Такой подход дает возможность оперативно адаптировать кампании к изменению рынка и эффективно решать бизнес-задачи бренда на разных этапах развития коммуникации.

Никита Любаев, директор по маркетингу и электронной коммерции Gulliver Group:

Сегодня рынок детской одежды развивается в условиях высокой конкуренции, поэтому для нас важно выстраивать коммуникацию с аудиторией максимально эффективно. Перед нами стояла задача найти подход, который позволит сочетать широкий охват с качественным контактом с потенциальными покупателями. Match предложил гибкую медиастратегию, которую можно адаптировать под изменения рынка и бизнес-задачи бренда. Реализация стратегии уже стартовала, и мы уверены, что такой подход поможет нам повысить эффективность рекламных кампаний и выстроить более точное взаимодействие с нашей аудиторией.

Тендер Группа АДВ Медиазакупки Match Gulliver
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