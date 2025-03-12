Праздники, свидания и карьерные взлеты: как бренды провожали зиму?

Февральские рекламные кампании — как шведский стол: тут и урбанистические амбиции, и кибермодель, и утконосы-диспетчеры. Бренды продолжают экспериментировать с форматами, превращая рекламу в мини-фильмы, где технологии соседствуют с человеческими эмоциями, а бизнес-идеи взлетают в космос (буквально).

МТС учит свиданиям, «Яндекс» укладывает 27 лет в 1,5 минуты, а «4 Ленина» предупреждает: монетку в доме лучше не бросать. Читайте об этих и других кейсах в подборке роликов от Sostav.

Как личности покоряют города: креативный проект TANK и BBDO

TANK и BBDO представили яркий креативный проект, раскрывающий, как личности формируют облик городов. Кампания использует динамичные визуальные решения, сочетая графический стиль, архитектуру и характеры людей, подчеркивая взаимосвязь между урбанистикой и личными амбициями. Проект вдохновляет смелостью идей и показывает, что города покоряются тем, кто меняет их. Подробнее на Sostav.

Никита Ефремов поделился секретом удачного свидания в новой рекламе МТС

В новом рекламном ролике МТС актер Никита Ефремов раскрывает секрет идеального свидания, подчеркивая важность надежной связи и качественного интернета. Видео демонстрирует, как технологии МТС помогают создавать незабываемые моменты. Подробнее на Sostav.

Бизнесу быть! «Точка» и утконосы помогают предпринимателям «взлететь»

Банк «Точка» и агентство «Восход» запустили кампанию, где запуск бизнеса превращается в управляемый космический полет. В ролике утконосы-диспетчеры помогают предпринимателям выйти на орбиту, а слоган «Бизнесу быть!» подчеркивает, что «Точка» дает импульс компаниям любого масштаба. Атмосферу дополняет трек «Фантастика» группы «Мумий Тролль». Подробнее на Sostav.

«Моторика» выпустила серию имиджевых роликов с кибермоделью Вероникой Левенец

Компания «Моторика» представила серию имиджевых роликов с участием кибермодели Вероники Левенец, подчеркивая слияние технологий и моды. Кампания акцентирует внимание на инновациях и будущем индустрии. Подробнее на Sostav.

«Купер» раскрыл секрет идеального праздника

В новой рекламе «Купер» делится рецептом идеального праздника, объединяя традиции и возможность заказать свежие продукты в любой момент. Креативная составляющая ролика создает теплую и праздничную атмосферу, вдохновляя зрителей на создание собственных идеальных моментов. Подробнее на Sostav.

«Яндекс» в новом ролике показал 27 лет инноваций в 1,5 минуты

«Яндекс» выпустил ролик, в котором за 1,5 минуты продемонстрировал ключевые инновации компании за 27 лет. Концепция объединяет прошлое и настоящее, подчеркивая вклад «Яндекса» в развитие технологий. Подробнее на Sostav.

Т2 представил ролик, где Босс — герой фильмов

Оператор сотовой связи T2 представил кампанию, где переосмысливает образы культовых киногероев, интегрируя их в современный контекст. Креативная идея демонстрирует, как бренд остается актуальным в любое время. Подробнее на Sostav.

«Авито» раскрывает закулисье службы поддержки

« Авито » запустил кампанию о службе поддержки, чтобы показать, что за каждым обращением стоят не только технологии, но и реальные люди. Ежемесячно команда обрабатывает 2,5 млн запросов, причем самые сложные решают сотрудники.

В серии коротких видео специалисты службы поддержки рассказывают о своей работе, делятся историями и объясняют, как помогают пользователям. Кампания подчеркивает важность человеческого подхода и заботы, создавая атмосферу доверия.

«Контур.Толк» и «Штольцман и Кац» показали, как объединить «все в одном окне»

Бизнес-платформа «Контур.толк» и агентство « Штольцман и Кац » разработали кампанию, сделав акцент на удобстве программы. Идею передают через метафору, сравнивая окна различных сервисов с обычными рамами, которые приходится бесконечно открывать и закрывать. Так создатели подчеркивают, что количество приложений можно сократить до минимума, исключив необходимость переключения между сервисами. Концепцию дополняет слоган кампании: «Все в одном окне».

Familia запустила кампанию «Бренд-контроль»

Familia представляет новую рекламную кампанию для тех, кто любит находить бренды по выгодным ценам. Главный герой — бренд-контроллер — проверяет, соответствует ли Familia высоким стандартам. Ему помогает команда экспертов, отвечающих за ассортимент, скидки и цены. Вместе они создают идеальную формулу выгодного шопинга.

«4 Ленина» и Soda обыграло традицию возвращения с монеткой

Агентство Soda креативно переосмыслили традицию бросать монетку в понравившееся место, чтобы вернуться. В ролике для ЖК «4 Ленина» предупреждают: если у вас уже есть квартира, приглашайте гостей осторожно — иначе ваш дом завалят деньгами!

«ВсеИнструменты.ру» выходят в спортивный эфир

Интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» запустили ТВ-кампанию, которая будет транслироваться во время спортивных событий. Реклама пройдет в два этапа, охватив трансляции Премьер-Лиги, КХЛ и Лиги чемпионов.

Основа кампании — исследование среди B2B-клиентов, выявившее их ключевые приоритеты при выборе поставщиков. В рекламе показан весь процесс сотрудничества: от сборки заказа до доставки. Сюжеты адаптированы под спорт: ролики с хоккейными элементами выйдут во время матчей КХЛ, а с футбольными — во время игр Премьер-Лиги.

modi напоминает о вдохновленных весной подарках

Бренд modi продолжает кампанию «Подарить улыбку просто», показывая, как важны искренние жесты и живое общение. В новом ролике ретейлер подчеркивает, что весна — время дарить тепло и радость близким.

Кампания напоминает: небольшие подарки, врученные лично, создают атмосферу уюта и счастья. Бренд акцентирует внимание на значимости живых встреч и настоящих эмоций, которые не заменить экранами устройств.

«Роллтон» запускает яркую рекламную кампанию с остринкой

Бренд «Роллтон» представил новый рекламный ролик для своей линейки острой лапши «С огоньком». Основное внимание уделено соусам с тремя уровнями остроты: «Остро», «Дико остро» и «Камикадзе остро». Ролик демонстрирует разнообразие остроты через визуальные градации, где мягкие кадры сменяются динамичными, отражая нарастающую интенсивность вкуса.

Для привлечения молодежной аудитории бренд также выпустил четыре видеоролика для диджитала, каждый из которых вдохновлен временем года. Все ролики выдержаны в фирменной стилистике бренда с участием маскота Брикета.