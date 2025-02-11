Бизнесу быть! «Точка» и утконосы помогают бизнесу «взлететь»

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» вместе с креативным агентством «Восход» представили рекламный ролик с новым теглайном «Бизнесу быть!». В нем авторы демонстрируют, каким быстрым и легким может быть запуск собственного дела, если предпринимателя сопровождает надежный партнер.
Режиссерская версия ролика.
Софья Масленникова, руководитель маркетинга в «Точке»:
За свою историю «Точка» «запустила в полет» несколько сотен тысяч компаний — и маленьких, и больших. Мы знаем, что в бизнесе не бывает одинаковых стартов, но Точка готова запустить бизнес любого масштаба и сложности от ИП без сотрудников до АО. В новом рекламном ролике мы хотели показать, что для предпринимателя запуск своего дела — это как отправиться в открытый космос, но приключение точно станет захватывающим и интересным, если регистрацию, выбор системы налогообложения, онлайн-бухгалтерию и другие сложные этапы берет на себя надежный партнер. А наш новый теглайн «Бизнесу быть!» отражает идею, что Точка дает импульс начинающим предпринимателям к запуску и развитию своего дела.
В основу ролика легла идея Центра Запуска Бизнеса, где утконосы-диспетчеры, словно операторы Центра управления полётами, помогают предпринимателям выйти на орбиту бизнеса. Они внимательно следят за процессом, мониторят экраны, координируют все этапы запуска.
Андрей Губайдуллин, креативный директор РА «Восход»:
Мы решили пофантазировать, как мог бы выглядеть этот вымышленный ЦЗБ в работе. С документальной точностью передали обстановку Центра управления полетами. А чтобы подчеркнуть, с какой заботой к клиентам в момент старта проектов относится «Точка», использовали образы ответственных утконосов-диспетчеров — новых любимцев бизнес-сообщества.
Музыкальное сопровождение ролика — «Фантастика» группы «Мумий Тролль». Композиция звучит не случайно: теперь регистрация ИП, ООО и АО, открытие счета и платежи — бесплатно «на века».
Состав творческой группы
«Точка» (клиент)
Директор по маркетингу: Софья Масленникова
Арт-директор: Дарья Засыпкина
Лидер команды продвижения: Елена Черкашина
Бриф и стратег проекта: Татьяна Корнаущенко
PR-директор: Александра Прыткова
Имиджевый маркетолог: Соня Панасенко
Исполнительный продюсер: Екатерина Дунаева
«Восход» (агентство)
Daddy’s Film (продакшн)
Генеральные продюсеры: Егор Соломатин, Таня Соломатина
Исполнительный продюсер: Арина Алексанина
Режиссер-постановщик: Андрей Светлов
Оператор-постановщик: Андрей Майка
Художник-постановщик: Таша Назаренко
Ассистент художника-постановщика: Алина Вакараш
Кастинг директор: Милена Бессонова, Екатерина Попкова
Художник по костюму: Пола Брик
Второй режиссер: Николай Конев
Директор съемочной группы: Николай Городецкий
Ассистент продюсера: Александр Ивкович
Художник по гриму: Валерия Требунских
Ассистент гримера: Рина Земзюлина
Пост-продакшен продюсер: Ася Болотина
Режиссер монтажа: Роман Воробьев
CG-студия: PostPro18
Колорист: Александр Золотарёв
Фокус-пуллер: Роман Маркин
Гафер: Павел Брух
Кран: Роман Юрченко
Механики камеры: Дмитрий Мищенко, Кирилл Тюрин
SFX: Евгений Сорокин
Актеры:
Юрий Землянухин
Виктор Барышников
Сергей Тэсслер
Эго Микитас
Луиза Зарипова
Виктор Милкин
Марат Омаров