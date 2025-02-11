Бизнесу быть! «Точка» и утконосы помогают бизнесу «взлететь»

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» вместе с креативным агентством «Восход» представили рекламный ролик с новым теглайном «Бизнесу быть!». В нем авторы демонстрируют, каким быстрым и легким может быть запуск собственного дела, если предпринимателя сопровождает надежный партнер.

Режиссерская версия ролика.

Софья Масленникова, руководитель маркетинга в «Точке»: За свою историю «Точка» «запустила в полет» несколько сотен тысяч компаний — и маленьких, и больших. Мы знаем, что в бизнесе не бывает одинаковых стартов, но Точка готова запустить бизнес любого масштаба и сложности от ИП без сотрудников до АО. В новом рекламном ролике мы хотели показать, что для предпринимателя запуск своего дела — это как отправиться в открытый космос, но приключение точно станет захватывающим и интересным, если регистрацию, выбор системы налогообложения, онлайн-бухгалтерию и другие сложные этапы берет на себя надежный партнер. А наш новый теглайн «Бизнесу быть!» отражает идею, что Точка дает импульс начинающим предпринимателям к запуску и развитию своего дела.

В основу ролика легла идея Центра Запуска Бизнеса, где утконосы-диспетчеры, словно операторы Центра управления полётами, помогают предпринимателям выйти на орбиту бизнеса. Они внимательно следят за процессом, мониторят экраны, координируют все этапы запуска.

Андрей Губайдуллин, креативный директор РА «Восход»: Мы решили пофантазировать, как мог бы выглядеть этот вымышленный ЦЗБ в работе. С документальной точностью передали обстановку Центра управления полетами. А чтобы подчеркнуть, с какой заботой к клиентам в момент старта проектов относится «Точка», использовали образы ответственных утконосов-диспетчеров — новых любимцев бизнес-сообщества.

Музыкальное сопровождение ролика — «Фантастика» группы «Мумий Тролль». Композиция звучит не случайно: теперь регистрация ИП, ООО и АО, открытие счета и платежи — бесплатно «на века».

Состав творческой группы

«Точка» (клиент)

Директор по маркетингу: Софья Масленникова

Арт-директор: Дарья Засыпкина

Лидер команды продвижения: Елена Черкашина

Бриф и стратег проекта: Татьяна Корнаущенко

PR-директор: Александра Прыткова

Имиджевый маркетолог: Соня Панасенко

Исполнительный продюсер: Екатерина Дунаева

«Восход» (агентство)

Daddy’s Film (продакшн)

Генеральные продюсеры: Егор Соломатин, Таня Соломатина

Исполнительный продюсер: Арина Алексанина

Режиссер-постановщик: Андрей Светлов

Оператор-постановщик: Андрей Майка

Художник-постановщик: Таша Назаренко

Ассистент художника-постановщика: Алина Вакараш

Кастинг директор: Милена Бессонова, Екатерина Попкова

Художник по костюму: Пола Брик

Второй режиссер: Николай Конев

Директор съемочной группы: Николай Городецкий

Ассистент продюсера: Александр Ивкович

Художник по гриму: Валерия Требунских

Ассистент гримера: Рина Земзюлина

Пост-продакшен продюсер: Ася Болотина

Режиссер монтажа: Роман Воробьев

CG-студия: PostPro18

Колорист: Александр Золотарёв

Фокус-пуллер: Роман Маркин

Гафер: Павел Брух

Кран: Роман Юрченко

Механики камеры: Дмитрий Мищенко, Кирилл Тюрин

SFX: Евгений Сорокин

Актеры:

Юрий Землянухин

Виктор Барышников

Сергей Тэсслер

Эго Микитас

Луиза Зарипова

Виктор Милкин

Марат Омаров