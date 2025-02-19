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19.02.2025 в 17:41

Пацан, ведьмак и пират: Босс перевоплотился в героев фильмов в новой рекламной кампании T2

Оператор представил обновленную подписку MiXX

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Мобильный оператор T2 запустил маркетинговую кампанию в поддержку обновленной мультиподписки MiXX, в которую входит доступ к онлайн-кинотеатрам Wink, PREMIER и «Кинопоиск». В новом рекламном ролике Босс из команды Т2 становится героем 29 нашумевших сериалов и фильмов, в числе которых «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Крестный отец», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря», «Аватар», «Безумный Макс», «Терминатор», «Рик и Морти».

Треть образов сняли на площадке. Остальных сгенерировали с помощью нейросети и адаптировали под стиль выбранных фильмов. Чтобы добиться нужного результата, специалисты студии графики Dobro провели больше 10 тыс. генераций видеофрагментов.

В кампании, кроме классических каналов коммуникации, задействованы наружные диджитал-экраны, таргетированные интернет-баннеры и SMM. Т2 разработал разные рекламные материалы под каждый кинообраз, что перекликается с основным креативным приемом кампании.

Состав творческой группы

T2 (клиент)

Директор по маркетингу: Егор Бормусов
Директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям: Елена Семенова
Креативный директор: Вячеслав Федутик
Руководитель направления маркетинговых коммуникаций: Дарья Тарасова
Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям: Мария Сагадеева
Старший специалист по маркетинговым коммуникациям: Алена Федулаева

Онлайн-кинотеатры Креатив Реклама t2
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