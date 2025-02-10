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18+
10.02.2025 в 18:10

TANK и BBDO показали, как города покоряются личностям

TANK 700 и BBDO создали историю для тех, кто сам строит свой путь

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Агентство BBDO разработало рекламную кампанию, посвященную новой флагманской модели марки TANK — внедорожнику TANK 700. Герой ролика — современный рыцарь, человек, сделавший себя сам, который выбирает для триумфального проезда по ночным улицам покорившегося ему города брутальную роскошь TANK 700.

Ролик наполнен метафорами, призванными передать чувства человека, добившегося успеха, — триумфатора, получившего заветный «ключ от города» в знак уважения и признания его достижений.

Татьяна Уварова, маркетинг-директор «TANK Россия»:

При создании материалов для этой модели нам было важно не только раскрыть ее технические преимущества, но и продемонстрировать тот уровень нормы, который считают естественным наши взыскательные клиенты.

В материалах мы показали, как легко автомобиль встраивается в образ жизни клиента и как отвечает его требованиям к комфорту и эстетике. Вся кампания TANK 700 построена на деталях. Я уверена: для тех, кто стремится к признанию и достигает его, детали имеют значение. Именно эти люди становятся владельцами флагмана TANK.

TANK и BBDO показали, как города покоряются личностям TANK и BBDO показали, как города покоряются личностям TANK и BBDO показали, как города покоряются личностям TANK и BBDO показали, как города покоряются личностям

Артём Соломонов, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций «TANK Россия»:

Для меня главной ценностью при создании материалов по TANK 700 стала возможность не зацикливаться на типичных для автомобильного рынка прямых аналогиях, а использовать сложные образы, создавать что-то действительно новое и нетривиальное.

TANK и BBDO показали, как города покоряются личностям TANK и BBDO показали, как города покоряются личностям

Сергей Кожевников, креативный директор BBDO:

Кажется, это самый насыщенный год по количеству выходов новых моделей на рынок. И это особая ответственность — выстраивать коммуникацию бренда TANK и находить новые творческие решения, подчеркивающие индивидуальность именно этой модели.

TANK и BBDO показали, как города покоряются личностям TANK и BBDO показали, как города покоряются личностям TANK и BBDO показали, как города покоряются личностям

Рекламная кампания включает имиджевую коммуникацию в онлайн-каналах — OLV-ролики, баннерную рекламу и SMM. Планирование и закупку размещения осуществляет медиапартнер HAVAL — агентство Media Wise ( MEDIA DIRECTION GROUP ).

Состав творческой группы

«Хавейл Мотор Рус» (клиент)

Исполнительный директор: Андрей Акифьев
Маркетинг-директор «TANK Россия» — Татьяна Уварова
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций «TANK Россия» — Артём Соломонов

BBDO (коммуникационное агентство)

Креативный директор: Сергей Кожевников
Директор по стратегическому планированию: Сергей Корнеев
Руководитель творческой группы: Олег Сергеев
Старший арт-директор: Сергей Егоров
Арт-директор: Павел Костиков
Копирайтер: Артем Саруханян
Руководитель интегрированной команды: Мария Берда
Менеджер по работе с клиентами: Евгений Провоторов
Продюсер: Виталий Митякин
Технический дизайнер: Александр Быков

MediaWise (MediaDirectionGroup)

Директор по развитию бизнеса: Виктория Колесникова
Диджитал аккаунт-директор: Татьяна Ларина
Руководитель группы диджитал-планирования: Анжела Синская
Старший диджитал-менеджер: Андрей Фоминых
Диджитал-менеджер: Андрей Лашевич

Fetish Film (продакшн)

Режиссер: Евгений Никитин
Оператор: Владимир Ушаков
Старший продюсер: Антонина Копылова

BBDO Tank
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