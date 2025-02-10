TANK и BBDO показали, как города покоряются личностям

Агентство BBDO разработало рекламную кампанию, посвященную новой флагманской модели марки TANK — внедорожнику TANK 700. Герой ролика — современный рыцарь, человек, сделавший себя сам, который выбирает для триумфального проезда по ночным улицам покорившегося ему города брутальную роскошь TANK 700.

Ролик наполнен метафорами, призванными передать чувства человека, добившегося успеха, — триумфатора, получившего заветный «ключ от города» в знак уважения и признания его достижений.

Татьяна Уварова, маркетинг-директор «TANK Россия»: При создании материалов для этой модели нам было важно не только раскрыть ее технические преимущества, но и продемонстрировать тот уровень нормы, который считают естественным наши взыскательные клиенты. В материалах мы показали, как легко автомобиль встраивается в образ жизни клиента и как отвечает его требованиям к комфорту и эстетике. Вся кампания TANK 700 построена на деталях. Я уверена: для тех, кто стремится к признанию и достигает его, детали имеют значение. Именно эти люди становятся владельцами флагмана TANK.

Артём Соломонов, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций «TANK Россия»: Для меня главной ценностью при создании материалов по TANK 700 стала возможность не зацикливаться на типичных для автомобильного рынка прямых аналогиях, а использовать сложные образы, создавать что-то действительно новое и нетривиальное.

Сергей Кожевников, креативный директор BBDO: Кажется, это самый насыщенный год по количеству выходов новых моделей на рынок. И это особая ответственность — выстраивать коммуникацию бренда TANK и находить новые творческие решения, подчеркивающие индивидуальность именно этой модели.

Рекламная кампания включает имиджевую коммуникацию в онлайн-каналах — OLV-ролики, баннерную рекламу и SMM. Планирование и закупку размещения осуществляет медиапартнер HAVAL — агентство Media Wise ( MEDIA DIRECTION GROUP ).

Состав творческой группы

«Хавейл Мотор Рус» (клиент)

Исполнительный директор: Андрей Акифьев

Маркетинг-директор «TANK Россия» — Татьяна Уварова

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций «TANK Россия» — Артём Соломонов

BBDO (коммуникационное агентство)

Креативный директор: Сергей Кожевников

Директор по стратегическому планированию: Сергей Корнеев

Руководитель творческой группы: Олег Сергеев

Старший арт-директор: Сергей Егоров

Арт-директор: Павел Костиков

Копирайтер: Артем Саруханян

Руководитель интегрированной команды: Мария Берда

Менеджер по работе с клиентами: Евгений Провоторов

Продюсер: Виталий Митякин

Технический дизайнер: Александр Быков

MediaWise (MediaDirectionGroup)

Директор по развитию бизнеса: Виктория Колесникова

Диджитал аккаунт-директор: Татьяна Ларина

Руководитель группы диджитал-планирования: Анжела Синская

Старший диджитал-менеджер: Андрей Фоминых

Диджитал-менеджер: Андрей Лашевич

Fetish Film (продакшн)

Режиссер: Евгений Никитин

Оператор: Владимир Ушаков

Старший продюсер: Антонина Копылова