«Купер» раскрыл секрет идеального праздника

В феврале и марте есть множество поводов порадовать близких. В новом ТВ-ролике «Купер» показал, как создать для них настоящий праздник.
Видео состоит из трех фаз: праздник без «Купера», праздник с «Купером» и праздник с «Купером», который дарит подарки. В центре сюжета — пара за ужином. Разговор не клеится, настроение угрюмое — «Праздник — не супер». Как все изменить и создать легкую атмосферу? Поможет «Купер»!
Ужин преображается: курьер доставляет вкусную еду, декор и даже угощение для питомца. Герои смеются, пробуют блюда и общаются — так на примере одной истории зрителям показали, как можно улучшить любой праздник с помощью «Купера».
Теперь не хватает только подарков! Герои открывают большую коробку, именно ее курьер держит в руках в финале ролика, — подарки из «Купера».
Состав творческой группы
«Купер»:
Директор по маркетингу: Ольга Макарова
Руководитель отдела рекламных коммуникаций: Кирилл Кутырёв
Руководитель направления коммуникационного дизайна: Евгения Кузнецова
Креатор: Иван Макаров
Park Production (продакшен)