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18+
13.02.2025 в 15:00

«Купер» раскрыл секрет идеального праздника

Новый рекламный ролик показал, как легко создать атмосферу радости с доставкой еды и подарков

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В феврале и марте есть множество поводов порадовать близких. В новом ТВ-ролике «Купер» показал, как создать для них настоящий праздник.

Видео состоит из трех фаз: праздник без «Купера», праздник с «Купером» и праздник с «Купером», который дарит подарки. В центре сюжета — пара за ужином. Разговор не клеится, настроение угрюмое — «Праздник — не супер». Как все изменить и создать легкую атмосферу? Поможет «Купер»!

Ужин преображается: курьер доставляет вкусную еду, декор и даже угощение для питомца. Герои смеются, пробуют блюда и общаются — так на примере одной истории зрителям показали, как можно улучшить любой праздник с помощью «Купера».

Теперь не хватает только подарков! Герои открывают большую коробку, именно ее курьер держит в руках в финале ролика, — подарки из «Купера».

Состав творческой группы

«Купер»:

Директор по маркетингу: Ольга Макарова
Руководитель отдела рекламных коммуникаций: Кирилл Кутырёв
Руководитель направления коммуникационного дизайна: Евгения Кузнецова
Креатор: Иван Макаров

Park Production (продакшен)

купер
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