История «Яндекса» за 90 секунд: в новом ролике компания рассказала о достижениях за 27 лет

«Яндекс» выпустил рекламный ролик, который за 1,5 минуты погружает зрителей в 27-летний опыт развития технологий компании. Видео демонстрирует широкий спектр сервисов — от распознавания речи и возможностей умного дома до точного прогнозирования выпадения вулканического пепла.

В бренд-ролике скрыто 40 пасхалок и отсылок к внутренней культуре «Яндекса», массовой культуре, а также несколько шифров — в том числе текст «Приходите к нам работать» на эльфийском языке. Все они активно использовались в продвижении брендов компании.

Например, в первой сцене с программистом, сидящим за столом, появляется портрет Дональда Кнута — автора книги «Искусство программирования», которую разработчики часто покупают, но не читают. А рядом с фотографией Кнута висит изображение пряника. Еще один секрет — плакат на стене с надписью «Найдется всё». За основу взят постер фильма «Вспомнить всё», но название в нем изменено на слоган «Яндекса».

Очередная забавная отсылка при запуске «Яндекса» — в прод в пятницу вечером, согласно календарю на стене. Так, в ролике в шутливой манере обыгрывается негласное правило разработчиков: не выкладывать новые релизы в пятницу, чтобы избежать внеплановой работы в выходные, если возникнут баги.

Когда программист запускает «Яндекс», на экране появляется вихрь из истории интернета почти за три десятка лет существования компании. Она рассказана через мемы — как российские, так и зарубежные (от нулевых до двадцатых) — и хранение данных (от дискеты и флешки до «Яндекс Диска»). Наиболее характерные отсылки внутри «трубы с мемами» — легендарный закрытый сервис «Яндекс Пиво», Гусь — внутренний мем, их активно постят в чатах трансляций, и AMOGUS — персонаж-мем из игры Among Us.

Какие технологии «Яндекса» упоминаются в ролике «Однажды мы попробовали найти… всё» — поиск и поисковые технологии

И понеслось…

«Оцифровали дороги» — технологии в «Яндекс Картах»

«Ускорили всё, что движется» — маршрутизация

«И спрятали в один клик»

«Переизобрели поиск… опять» — большие языковые модели в поиске

«Вышли в открытый код» — «Яндекс» делится технологиями через опенсорс

«Придумали, как читать вверх ногами» — компьютерное зрение в сервисах «Яндекса», «Умная камера»

«И переводить видео любимых блогеров» — перевод видео в браузере: перевод на базе LLM и синтез речи

«Показали погоду на другом конце города» — технологии в «Яндекс Погоде: Метеум 2.0»

«И куда полетит вулканический пепел» — проект Yandex Cloud

«Предсказали, что еще долго будет на репите» — рекомендательные технологии в сервисах «Яндекса», «Яндекс Музыка»

«Поняли, чего хотят эльфы» — распознавание речи в «Алисе»

«И доказали, что говорить с домом нормально» — технологии «Умного дома»

«Создает тот, кто не боится пробовать»

«Яндекс. Пробовать — создавать»

Съемки ролика, на которые потратили две смены в павильоне и одну выездную, стали настоящим событием уже в процессе их подготовки. В одной из сцен участвовала коза. На «роль» был проведен отдельный кастинг — выбрали «самую харизматичную».

В сцене с танцором, который сменил восемь луков, актеру пришлось переодеться 80 раз только для примерки костюмов. Закадровые тексты в видео прочитали не профессиональные актеры, а действующие сотрудники «Яндекса», что добавляет еще больше аутентичности.

Сцена с программистом, где в рабочем виде заснята установка, собирающая кубик Рубика за рекордное время — это личный проект сотрудника «Яндекса» Александра Кротова. А один из фрагментов с корейскими блогерами озвучен с помощью технологий «Яндекс Браузера».

В ролике также показан реальный кейс использования «Умной камеры» незрячими пользователями. Она помогает прочитать надписи на упаковках даже в перевернутом виде или под углом. В финальной сцене используются реальные съемки из офисов компании, собранные у сотрудников.

Контекст ролика расширяет лендинг с «технологическими гордостями» «Яндекса» и вакансиями, на который ведет QR-код в конце видео.

Состав творческой группы



«Яндекс» (клиент):



Авторы идеи

Александра Юданова

Анна Косинская

Вадим Елистратов

Матвей Киреев

Видеосопровождение «Яндекса»

Илья Захаров

Наталия Волкова

Команда HR-маркетинга «Яндекса»

Елизавета Колесникова

Ирина Холопова

Полина Григорьева

Софья Бахметьева

Продвижение

Александр Кутузов

Анастасия Малышева

Богдан Петренко

Виктория Еке

Григорий Копиев

Егор Беляков

Николай Удинцев

Ольга Мясникова

София Никитина

Креативная концепция

«Рабочее название»

Съемочная группа

Продакшн STEREOTACTIC

Режиссеры: Алексей Крупник, Артем Щербаков

Оператор: Денис Фирстов

Второй режиссер: Мина Хлечян

Художник-постановщик: Алексей Яндовский

Художник по костюмам: Полина Лелейкина

Художник по гриму: Наталья Булдакова

Кастинг: Гуля Джафарова

Директор: Виктор Рыбинцев

Режиссер монтажа: Кирилл Хандурин

Композитор: Ян Павельчук

Композитор (версия 60с): Дмитрий Новожилов

ЦК: Тимофей Голобородько

CG ZheeShee:

Creative director: Артем Щербаков

Art-director: Владислав Браткевич

Art-director: Дмитрий Листов

Art-director: Саша Эйдман

Producer: Павел Чугунов

Producer assistant: Алина Злочевская

Продюсер: Юлия Волова

Ассистент продюсера: Трофим Овчинников

Постпродакшн продюсер: Иван Мальков

Ассистент постпродакшн продюсера: Алексей Зинов

Технический монтаж: Григорий Никитин