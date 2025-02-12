«Моторика» выпустила серию имиджевых роликов с кибер-моделью Вероникой Левенец

Компания «Моторика», разработчик бионических протезов, представила серию имиджевых роликов, в которых поднимаются вопросы о возможностях человеческого тела и самовыражении с помощью современных технологий.
Главными героинями кампании стали кибер-модель Вероника Левенец, известная по обложке журнала L'Officiel, и участница шоу «Новые Пацанки» Александра Крючкова. В финале реалити Александра получила сертификат на киберпротез от «Моторики» и стала амбассадором компании.
Также в роликах снялись протезист «Моторики» Дмитрий Никонец, который продемонстрировал возможности новых протезов ног во время динамичных силовых упражнений, и пилот-испытатель Максим Емец, исполнивший композицию на гитаре с помощью бионического протеза руки. Эти образы показывают, что технологический прогресс способен расширять границы человеческих возможностей.
Ролики созданы с особой эстетикой, отражающей идею о том, что ограничений в самовыражении не существует.
Серия роликов стала частью рекламной кампании, направленной на переосмысление возможностей человеческого тела и разрушение стереотипов о физических ограничениях.
Состав творческой группы:
Продюсер: Роман Хантимиров
Автор идеи и режиссер: Макс Брагин
Оператор-постановщик: Артур Васильев
Второй режиссер: Полина Котова
Линейный продюсер: Клим Амельченко
Художник-постановщик: Наталья Гутрова
Ассистент художника-постановщика: Даниил Гуляков
Стилист: Анна Смирнова
Макияж: Анжелика Ертаева
Гаффер: Влад Булак
Key grip: Егор Потапенко
Электрики: Дмитрий Смолькин, Антон Абрамов, Константин Кулаков
CG: Айдар Галиев
Колорист: Андрей Худяков
Саунддизайн: Евгений Каня
Монтаж: Никита Хомяков
Администраторы: Саша Ковальски, Яна Бурмасова, Лиза Бат
Фото backstage: Егор Брагин
Герои роликов:
Вероника Левенец
Роман Рыбин
Екатерина Полетило
Юлия Чеснова
Мария Пьянкова
Максим Помятихин
Владимир Балдин
Александра Крючкова
Максим Емец
Оксана Домрачева
Роман Северин
Дмитрий Никонец
Александр Садов