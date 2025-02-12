«Моторика» выпустила серию имиджевых роликов с кибер-моделью Вероникой Левенец

Компания «Моторика», разработчик бионических протезов, представила серию имиджевых роликов, в которых поднимаются вопросы о возможностях человеческого тела и самовыражении с помощью современных технологий.

Главными героинями кампании стали кибер-модель Вероника Левенец, известная по обложке журнала L'Officiel, и участница шоу «Новые Пацанки» Александра Крючкова. В финале реалити Александра получила сертификат на киберпротез от «Моторики» и стала амбассадором компании.

Также в роликах снялись протезист «Моторики» Дмитрий Никонец, который продемонстрировал возможности новых протезов ног во время динамичных силовых упражнений, и пилот-испытатель Максим Емец, исполнивший композицию на гитаре с помощью бионического протеза руки. Эти образы показывают, что технологический прогресс способен расширять границы человеческих возможностей.

Ролики созданы с особой эстетикой, отражающей идею о том, что ограничений в самовыражении не существует.

Серия роликов стала частью рекламной кампании, направленной на переосмысление возможностей человеческого тела и разрушение стереотипов о физических ограничениях.

Состав творческой группы:

Продюсер: Роман Хантимиров

Автор идеи и режиссер: Макс Брагин

Оператор-постановщик: Артур Васильев

Второй режиссер: Полина Котова

Линейный продюсер: Клим Амельченко

Художник-постановщик: Наталья Гутрова

Ассистент художника-постановщика: Даниил Гуляков

Стилист: Анна Смирнова

Макияж: Анжелика Ертаева

Гаффер: Влад Булак

Key grip: Егор Потапенко

Электрики: Дмитрий Смолькин, Антон Абрамов, Константин Кулаков

CG: Айдар Галиев

Колорист: Андрей Худяков

Саунддизайн: Евгений Каня

Монтаж: Никита Хомяков

Администраторы: Саша Ковальски, Яна Бурмасова, Лиза Бат

Фото backstage: Егор Брагин

Герои роликов:

Вероника Левенец

Роман Рыбин

Екатерина Полетило

Юлия Чеснова

Мария Пьянкова

Максим Помятихин

Владимир Балдин

Александра Крючкова

Максим Емец

Оксана Домрачева

Роман Северин

Дмитрий Никонец

Александр Садов