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18+
10.02.2025 в 18:40

Никита Ефремов поделился секретом удачного свидания в новой рекламе МТС

Актер рассказал, как порадовать близких в праздники и получить выгоду для себя

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Цифровая экосистема МТС запустила федеральную рекламную кампанию по продвижению «МТС Live», с помощью которого можно выгодно приобрести билеты на мероприятия и порадовать близких.

14 февраля, 23 февраля и 8 марта — даты, когда хочется разделить эмоции с близкими и выбрать «тот самый подарок». Авторам кампании важно было подчеркнуть, что билеты на мероприятие могут стать отличным подарком для дорогих и любимых. А при покупке билетов можно получить кэшбек и для себя.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

Мы продолжаем строить знание нашей платформы по продаже билетов на мероприятия — «МТС Live». Близятся праздники, и все будут поздравлять своих близких и стараться сделать им приятное и удивить. Мы уверены, что впечатления — это лучший подарок, который позволяет не только порадовать любимых в моменте, но и провести качественное время вместе. В рекламной кампании для «МТС Live» мы рассказываем, что дарить билеты — это не только бесконечно приятно, но еще и выгодно. Кроме того, в преддверии праздников мы представляем двух новых для МТС героинь. Романтичного настроения добавит Аня Чиповская, сыгравшая спутницу Никиты, а легкого юмора — легенда российского кино Ирина Розанова, в роли ее мамы.

События роликов происходят в театре — идеальном месте для свидания или похода семьей. Никита Ефремов в своей привычной манере раскроет зрителям секрет удачного свидания и расскажет, как правильно дарить девушке билеты, а Ирина Розанова поделится театральной мудростью.

Рекламная кампания стартует на федеральном ТВ, в digital, наружной рекламе, соцсетях и других каналах коммуникации.

Состав творческой группы:

МТС (клиент):

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Яна Бадер
Менеджер проекта: Анастасия Попова
Менеджер проекта: Александра Беседина

«МТС Live»

Директор по маркетингу: Андрей Алексеев
Руководитель отдела бренда и специальных проектов: Анна Седова

BBDO (агентство)

Продакшн (Hype):

Режиссер: Ярослав Чеважевский
Оператор: Арсен Саркисян

МТС МТС Live Никита Ефремов
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