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08.11.2023 в 17:00

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

Креативы в октябре, как и погода — выдались противоречивыми, но очень разнообразными

Креативы в октябре, как и погода — выдались противоречивыми, но очень разнообразными: «ВкусВилл» создал солнечный летний «Мангомир» в Roblox, «Тинькофф Джуниор» и «Смешарики» запустили для детей СМИ «Шарики», а Peanut обратились к матерям, показав обратную сторону материнства. Ознакомиться с этими и другими активациями можно в подборке Sostav.

МТС Music и Sqwoz bab спрятали неваляшек в центре Москвы

МТС Music и артист Sqwoz bab в поддержку выхода нового альбома Out of bounds спрятали коллекционных неваляшек с особой ручной росписью в центре Москвы. Каждая из них уникальна, а над дизайном в стиле Sqwoz bab работал художник Даниил Кудряшов. Всего в центре Москвы спрятали девять объектов с тремя иллюстрациями, олицетворяющими треки из нового альбома. Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

«Ситидрайв» напугал каршероводов байками из каршера

«Ситидрайв» в преддверии Хэллоуина рассказал пользователям страшные истории в рамках проекта «Байки из каршера». В своих соцсетях бренд поведал, что случилось с каршероводами, которые оставили мусор в салоне, курили или неправильно парковались. Также сервис интегрировал в мультимедийную систему 70 автомобилей (Chery Tiggo 7 Pro) специальную заставку и приветствие, срабатывающие при запуске авто — так пользователей погружали в атмосферу проекта. Подробнее на Sostav.

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СТС создал самый маленький гипермаркет в мире

СТС разместил в центре Москвы минигипермаркет из сериала «Галя, у нас отмена!». Макет полностью повторяет экранный магазин, достигает в высоту всего восемнадцать сантиметров, а в длину — тридцать. С помощью QR-кода на фасаде каждый прохожий может узнать подробную информацию о проекте и получить бесплатный промокод для его просмотра. Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

«Тинькофф Джуниор» и «Смешарики» запустили для детей СМИ «Шарики»

«Тинькофф Джуниор» и создатели «Смешариков» — группа компаний «Рики» — объявили о запуске образовательного проекта СМИ «Шарики». Это онлайн-газета, которая поможет школьникам развивать критическое мышление и учиться самостоятельно принимать решения. СМИ будет содержать пять мультфильмов со «Смешариками» и с вопросами, от выбора ответов на которые конец историй будет меняться, а СМИ «Шарики» — наполняться новостями. После ответа на вопрос детям дадут объяснение, как ещё можно было поступить в этой ситуации. Подробнее на Sostav.

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«ВкусВилл» пригласил своих покупателей в «Мангомир»

«ВкусВилл» совместно с разработчиками из DVOR Metamarketing Agency создали «Мангомир» в метавселенной Roblox. Пользователи могут гулять по нему и выполнять ежедневные задания, за которые в награду начисляется игровая валюта «робуксы». Её можно конвертировать в скидки в офлайн-магазинах. Также игроки могут поучаствовать в трех мини-играх: пройти испытания в пирамиде «Мангопса», вырастить мангический фрукт и собрать все манго в «Торманго». Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

«Союзмультфильм» отказался от буквы «Л» в своем логотипе

«Союзмультфильм» отказался от буквы «Л» в своем логотипе в соцсетях и на вывеске офиса киностудии в рамках акции по поддержке детей с логопедическими сложностями. В компании заметили, что маленьким зрителям трудно произносить название одного из популярных мультсериалов студии — «Лудлвилль». Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

Aarne и «Яндекс Музыка» разместили промо нового альбома на футбольном поле

Музыкальный продюсер Aarne и «Яндекс Музыка» разместили промо нового альбома артиста на футбольном поле во время матча «Спартак» — «Пари» Нижний Новгород. Список из 20 приглашенных звезд появился в виде 45-метрового баннера с изображением джерси — болельщики растянули его на поле перед началом игры. Так Aarne раскрыл список артистов, которые будут на релизе альбома «AA LANGUAGE 2». Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

«Додо пицца» собрала очереди из геймеров и любителей аниме на улицах Москвы

Сеть кафе «Додо пицца» и разработчики видеоигры Honkai: Star Rail запустили совместную акцию, в рамках которой игроки могли получить в заведениях сувениры с символикой и персонажами игры, а также внутриигровые предметы. От фанатов Honkai: Star Rail требовалось выполнить определённые условия: купить тематический комплексный обед или потратить определённую сумму в «Додо пицце». Акция собрала перед кафе длинные очереди из геймеров и любителей аниме. Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

G-Drive запустил цифровые гонки

К старту нового сезона Кубка G-Drive по симрейсингу бренд высокотехнологичного топлива G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть» и портал Игромания выпустили мини-игру. Пользователю предстоит выбрать себе болид и обогнать соперников, правильно отвечая на каверзные вопросы и собирая шины, которые после заезда отправятся на экологичную переработку — совсем как в реальных гонках. В конце игроку предлагают попробовать свои силы в более сложном соревновании G-Drive Cup. В этом турнире участвуют как самые успешные, так и начинающие симрейсеры.

Баннеры с игрой размещены на порталах Игромания и Канобу, а также на сайте гоночной команды G-Drive Racing — на цифровых копиях ее автомобилей и соревнуются участники Кубка G-Drive Cup.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

Жираф из Московского зоопарка «рассказал» о признаках генетического заболевания

Креативное агентство Happy Team совместно с фармкомпанией «Астразенека» запустили кампанию «Пятно — не точка» у вольера жирафа из Московского зоопарка. Жираф по имени Липа весь год «информировал» посетителей о нейрофиброматозе I типа. Ведь пятна цвета «кофе с молоком» — не только милые черты африканских животных, но и первые признаки редкого генетического заболевания, о котором знают не все. Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

«Тануки» презентовал меню, основанное на астрологии

«Тануки» в Московском ресторане на Красной Пресне провели дегустацию нового меню, вдохновленного астрологией. Гости погрузились в атмосферу гаданий и предсказаний, а амбассадор новой коллекции меню бренда -- Василиса Володина -- рассказала о гастрономической астрологии.

Дегустация нового меню была выполнена в формате гастрошоу. Оно основано на эстетике «дома удовольствий», совмещенной с астрологической тематикой. Гейши исполнили тематический танец, после которого на столе появилась гастрономическая небесная карта. Концептуальный бренд-шеф Олег Чакрян презентовал новинки и объяснял их место на астрокарте, раскрывая их необычные вкусы.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

Глисс Кур и Pro-Vision создали эффект присутствия на морском берегу

Бренд уходовых средств «Глисс Кур» представил долгожданную новинку — линейку «Исключительное Увлажнение», направленную на комплексное решение проблемы сухости волос. В честь этого бренд организовал в Москве креативную презентацию, на которую агентство Pro-Vision Communications пригласило ведущих экспертов, выступающих в роли рупоров beauty-индустрии: от журналистов lifestyle-изданий до админов Telegram-каналов и блогеров, рассказывающих о красоте и уходе за собой.

Еще на этапе подготовки гостям было объявлено, что мероприятие будет носить концептуальный характер. Поскольку новинки Глисс Кур обладают стойким увлажняющим эффектом, в своей презентации бренд решил обыграть тему свежести. Мягкая синяя подсветка создавала ощущение, что волосы гостей ласкает теплое море, а восковые свечи придавали мероприятию необходимую камерность. При этом команда Pro-Vision до последнего сохраняла интригу, обещая гостям «возможность окунуться в завораживающую морскую атмосферу».

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

СТС Love и by MSH выпустили коллекцию пижам для утреннего просмотра шоу «Кто круче Рогова?»

Капсула состоит из комфортных домашних шорт для парней и уютного комплекта нижнего белья для девушек.

Коллекция пижам позволяет прямо из кровати следить за модными советами и образами от главного стилиста страны Александра Рогова в новом шоу СТС Love «Кто круче Рогова?» ранним субботним утром. Вещи из коллекции можно будет получить в качестве подарка, участвуя в розыгрышах в социальных сетях телеканала.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

«Долями» взрастил пушистый сад для магазинов-партнеров

BNPL-сервис «Долями» провел «пушистое» мероприятие в ТЦ «Авиапарк». На три дня в ТЦ вырос настоящий сказочный сад с пушистыми розовыми деревьями. Так сервис, позволяющий разделить стоимость покупки на четыре части — без комиссий и переплат, решил привлечь внимание покупателей к своим магазинам-партнерам. Это стало первым из серии запланированных офлайн мероприятий «Долями».

ТЦ был выбран не случайно — его ежедневная загруженность в ТЦ в дни проведения мероприятия составляла около 80 000 человек.

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Туктамышева примерила новую профессию

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева на время сменила коньки на форму продавца кафе G-Drive. Акция проходила на омской G-Drive Арене во время второго этапа Гран при России по фигурному катанию.

Встреча со звездой стала для гостей кафе полной неожиданностью. Фанаты брали автографы даже на кассовых чеках — впрочем, вряд ли можно было найти лучшее напоминание о необычном формате встречи.

Вся выручка кафе G-Drive за время работы в нем Елизаветы Туктамышевой была конвертирована в бонусы программы лояльности «Нам по пути» сети АЗС «Газпромнефть», на которые смогут заправляться реанимобили Омской областной детской клинической больницы.

Эльдар Джарахов и Илья Сатир стали ведущими нового шоу «Утренний Дзен»

Эльдар Джарахов, Илья Сатир, Андрей Старый и Андрей Прокофьев станут ведущими нового шоу «Утренний Дзен» в духе «Пока все дома». В новом проекте блогеры навестят звезд в утренние часы, вместе с ними приготовят завтраки, переделают квартиры, продадут вещи и придумают челленджи. Стилистика выпусков выполнена в формате шоу нулевых. Проект будет выходить эксклюзивно на «Дзен».

Looky запустила хэллоуинские нейроаватары

Российская соцсеть LOOKY запустила десять тематических нейроаватаров в честь Хеллоуина. Пользователи могут перевоплотиться в адского клоуна, вампира, оборотня, зомби, демона или примерить наряд в стиле латиноамериканского Дня мёртвых. Интерпретации образов для женщин и мужчин различаются. Можно сначала примерить хоррор-образы в цифровом виде, чтобы выбрать костюм для вечеринки. Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

«Дзен» и «Собакин город» выпустили постеры, которые смогут прочесть даже собаки

«Дзен» и урбанистический проект «Собакин город» совместно с профессиональными кинологами разработали первый «контент для собак» — специальные постеры особой формы, с цветами и запахами, которые различают питомцы. Плакаты разместили по Москве на уровне глаз четвероногих, чтобы им тоже было чем заняться, пока хозяева изучают гид от экспертных авторов «Дзена». В гиде авторы рассказывают о тонкостях отношений с собакой, а также развеивают самые популярные мифы об их психологии и воспитании. Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

В Сочи посетители банджи-аттракциона увидели рекламу «Яндекс Маркета» во время прыжка

«Яндекс Маркет» разместил рекламу «зелёных цен» в Skypark в Сочи. Чтобы увидеть её, гости могли воспользоваться одним из аттракционов, например, совершить банджи-прыжок на резиновом канате с 207-метровой высоты. Во время прыжка открывался вид на долину реки Мзымта и Ахштырское ущелье, а внизу находился баннер маркетплейса «Вы летите вниз, как зелёные цены на Яндекс Маркете». Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

«Самокат» предложил школьникам сыграть в «другую» математику

В период осенних каникул «Самокат» вместе с проектом «Другое Дело» создал игру для школьников, где каждый может проверить свои знания. Проект покажет подросткам, как полученные в школе навыки применять на практике в повседневной жизни. Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

«Авито Услуги» и Banka Home создали ароматы, вдохновлённые ремонтом

«Авито Услуги» и Banka Home выпустили набор ароматов для спокойной атмосферы в доме во время ремонта. В него вошли саше, свечи и диффузоры с «теми самыми» запахами ремонта. Например, свеча с ароматом «идеального стыка обоев» погрузит в момент, когда рисунок на двух полотнах стал единым. Диффузор с ароматом «свежих опилок» поможет почувствовать, как благоухает только что сделанный спил деревянной доски. Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

СТС Love запускает шоу «Кто круче Рогова?»

Начинающие и профессиональные стилисты сразятся в фешн-баттле с главным стилистом страны Александром Роговым. Александру и его оппоненту необходимо будет переодеть двух близнецов, а случайные посетители торгового центра должны проголосовать за наиболее удачный лук. Любой специалист в сфере персонального и фешн-стайлинга сможет доказать, что тоже достоин всероссийской славы, бросив вызов самому Рогову.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

Бренд одежды Александра Сироватского запустил коллаборацию с управляющим партнёром United Partners

Российский бренд одежды WOW3.0 от вице-президента по стратегии Media Instinct Group Александра Сироватского и фотографа Елены Шлисере-Навизовской выпустил коллекцию одежды вместе с управляющим партнёром United Partners Татьяной Вавиловой. Коллекция включает худи и футболки по мотивам работ художницы Мари Радо, её картины посвящены четырём видам искусства, как этапам перерождения человеческой души: живописи, театру, литературе и музыке. Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

МТС Music разместил в шести городах России билборды с Анной Асти и ее фанатками

На фасады попали девушки, принявшие участие в конкурсе в рамках поддержки нового альбома «Царица». Чтобы оказаться на постере и попасть на концерт любимой артистки, подписчики оставляли комментарии друг другу, напоминая, что каждая девушка — царица. Победительницы прислали свои фотографии из обычной жизни, а Лиза Столярова, мультидисциплинарный дизайнер, обучила нейросети и сгенерировала имидж девушек в образе современных цариц.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

Ailove и «Искусство быть рядом» запустили проект для поддержки детей с аутизмом

Ailove и благотворительный фондом «Искусство быть рядом» создали проект для помощи детям с расстройством аутистического спектра (РАС) интегрироваться в общество без предрассудков. Таких детей часто называют особенными, но за этим словом закрепилась стигма. Чтобы её снять, на сайте фонда специалисты агентства разместили специальный лендинг с генератором особенных признаний: на нём можно выбрать любую из предложенных особенностей или поделиться своей. Перед генерацией поста пользователю предлагается сделать пожертвование фонду. Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

МТС и FABLE выпустили одежду для айтишников

Новая коллекция была задумана для ИТ-команды МТС и вдохновлена философией ИТ-сообщества True Tech. Унисекс капсула состоит из футболок и худи на молнии, при создании которых была применена технология пигментного напыления, что позволило добиться эффекта плавного градиента в фирменных цветах экосистемы. На лицевой стороне размещены вышивки логотипов МТС и FABLE, а акцентом тыльной части стала надпись True Tech.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

Персонажи из «Кибердеревни» и новой книги Пелевина перекочевали в игру «Плюс Сити»

Чтобы открыть Фрактальный кукумбер, символ победы человека над притяжением и марсианскими почвами, нужно посмотреть первую серию сериала. По такому же принципу будут доступны следующие персонажи: Бабушка с секретом, робот-помощник Степан, доставка на Плутон и Робопёс. А к выходу двадцатого романа Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» появился персонаж «Неуловимый П», для открытия которого необходимо послушать роман в приложении «Букмейт».

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

«Антон Лисин» и «Юрент» выпустили стрит-стайл линейку одежды

Девиз коллекции — «Стиль бешеный», так как электросамокаты — это стиль улиц, доступный только людям, готовым жить наперекор стереотипам и общественному мнению. При создании коллекции дизайнер Антон Лисин вдохновлялся автомобильной эстетикой и наклейками для легковых и большегрузных машин, переосмыслив их в контексте электросамокатов. На футболке изображена девушка с самой современной моделью самокатов, которую Юрент представил в сезоне 2023. На худи — волк и обращение к тем, кто не любит двухколесный транспорт. Всего в коллекцию вошли футболки, худи и кепки.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

Реклама «Альфа-Банка» занял место «Райффайзенбанка»

Вывеска «Райффайзенбанка» располагалась на крыше здания на Калужской площади около 10 лет. Когда вывеску демонтировали, «Альфа-Банк» поспешил занять место конкурента. Теперь на пересечении Садового кольца и Парка Горького на смену желтому пришел красный.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

«Самокат» запустил новую игру и научил покупателей готовить осенние блюда

Сервис доставки разработал несколько проектов, первый — интерактивная игра «Опора в простых вещах», где нужно управлять летающей сумкой «Самоката» и получать идеи вдохновляющих занятий, которые помогут найти опору этой осенью. Второй проект «Всё по полочкам» предлагает выбрать банку и узнать рецепт приготовления того или иного осеннего блюда. Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

Velvetin Jewellery выпустили линейку украшений в форме спички

По словам авторов, у символа спички много значений: это уникальность каждого момента и быстротечность времени, символ надежды и начала. «Спичка» представлена в подвеске, браслете, кольце и серьгах. Ювелирные изделия выполнены в минималистичном дизайне. Carpe Diem — крылатое латинское выражение «лови момент», так дизайнеры напомнили, что не стоит засиживаться допоздна на работе.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

Соцсеть Peanut показала обратную сторону материнства

Онлайн-сообщество для женщин Peanut показал, что скрывается за счастливыми видео в соцсетях о радости материнства: синяки от инъекций ЭКО, потеря беременности, послеродовое восстановление и проблемы с психическим здоровьем. Новой кампанией «Невидимые матери» Peanut хотели призвать общество перестать идеализировать материнство и относиться с пониманием ко всем аспектам беременности. Подробнее на Sostav.

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября

«Твоя улыбка ТОП!»: кейс AIDA Pioneer Branding & Creative

Кейс AIDA Pioneer Branding&Creative для бренда «ТОП» от компании BREMOR был разработан с целью подчеркнуть уникальность и разнообразие улыбок, а также связать их с хорошим настроением. В начале кампании был запущен яркий ролик-клип, в котором представлена настоящая галерея разных улыбок. Красивые, игривые, клубничные, смешливые — каждая улыбка была уникальна. Сопровождающий «заедательный» трек, не только подчеркнул, что каждая улыбка прекрасна, но и создал прочную ассоциацию: улыбки и хорошее настроение — это именно то, что представляет собой бренд «ТОП». Команда агентства провела работу по сбору различных улыбок, чтобы показать, что улыбка это важная часть жизни и заслуживает быть настоящим «ТОПом».

«Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября «Мангомир», СМИ «Шарики» и обратная сторона материнства: подборка активаций октября
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