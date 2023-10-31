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31.10.2023 в 17:00

Соцсеть Looky запустила пять нейроаватаров в честь Хеллоуина

Посмотреть на себя в образе вампира, оборотня или зомби могут как девушки, так и мужчины

Российская соцсеть LOOKY запустила тематические нейроаватары в честь Хеллоуина. Команда Looky взяла за основу самых узнаваемых персонажей. Пользователи могут перевоплотиться в адского клоуна, вампира, оборотня, зомби, демона или примерить наряд в стиле латиноамериканского Дня мёртвых (El Día de Muertos).

Стильные образы и макияж культовых антагонистов доступны каждому: интерпретации для женщин и мужчин различаются. Можно сначала примерить хоррор-образы в цифровом виде, чтобы выбрать костюм для вечеринки.

Для этого достаточно сделать селфи или загрузить пару фото — встроенная бесплатная нейросеть Looky обработает изображения за несколько секунд.

Соцсеть Looky запустила пять нейроаватаров в честь Хеллоуина Соцсеть Looky запустила пять нейроаватаров в честь Хеллоуина Соцсеть Looky запустила пять нейроаватаров в честь Хеллоуина Соцсеть Looky запустила пять нейроаватаров в честь Хеллоуина Соцсеть Looky запустила пять нейроаватаров в честь Хеллоуина
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