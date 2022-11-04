Новый Росбанк, дизайн-система «Авито» и гламур «Венского цеха»: подборка брендинга

В октябре российские агентства представили ребрендинг Росбанка и дизайн-систему «Авито», разработали «говорящую» упаковку для овощей, а также создали фирменный стиль, который вдохновлён комедией абсурда. Что из этого вышло — смотрите в нашей подборке кейсов месяца.

Росбанк представил новый логотип

Росбанк обновил логотип и представил новую бренд-платформу. Компания провела ребрендинг после смены акционера — прежние элементы визуального стиля принадлежали французской группе Société Générale, которая продала свои активы «Интерросу» Владимира Потанина. Из логотипа пропал фирменный знак — теперь акцент сделан на имени компании.

По заявлению компании, новое позиционирование включает несколько основных элементов: антихрупкость, ответственное отношение к деньгам и эффективное настоящее. Подробнее на Sostav.

Авито к 15-летию обновил дизайн-систему

Сервис «Авито» отметил 15-летие обновлением дизайн-системы. Её разработкой занималось бюро «Щука». Теперь консолидированный силуэт знака и надписи делают образ бренда надёжнее, цветовые решения — радостнее, графика — пластичнее, а композиционные и типографические принципы — яснее.

Фирменная графика — новый элемент визуального языка. Серия изображений заимствует и развивает пластику знака «Авито», передает оптимистичный характер бренда и через сочетание узнаваемых элементов позволяет прямо иллюстрировать одну из его ценностей. Подробнее нв Sostav.

Музей архитектуры имени А.В. Щусева провёл ребрендинг

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева провёл ребрендинг. Главный элемент обновлённого фирменного стиля — новый логотип, представляющий собой стилизованную букву «Щ», а также цветовая гамма, шрифт, паттерны.

В новом символе музея совмещены архитектурные элементы — вертикальные опоры, колонны или каннелюры — и первая буква фамилии архитектора Алексея Щусева. Автора нового фирменного стиля выбрали среди победителей открытого конкурса, объявленного музеем в апреле 2020 года — gобеду одержал графический дизайнер Евгений Вольпов из Ростова-на-Дону. Подробнее на Sostav.

DADA Agency представило новый сайт, логотип и фирменный стиль

Команда DADA Agency обновила айдентику и представила новый сайт. Теперь логотип и элементы дизайна лишены острых углов и резких форм, что открывает большой простор для экспериментов.

Вместе с резкими формами исчез классический для DADA монохром. Черно-белая гамма теперь уравновешивается яркими акцентами базовых цветов: красным, голубым и жёлтым. Подробнее на Sostav.

Штольцман и Кац разработало фирменный стиль и нейминг Дня открытых дверей «АКАР Урал»

Фирменный стиль вдохновлён сюрреалистической комедией абсурда «Всё, везде и сразу», героиня которого путешествует по мультивселенной. По замыслу представителей агентства, День открытых дверей — тоже своего рода мультивселенная, гости которой, посещая рекламные агентства, впитывают опыт и знания компаний.

В фирменном стиле брутальность сочетается с мультяшностью, отражая две грани рекламной индустрии — серьёзность и креативность. Посетители приходят на День открытых дверей, чтобы посмотреть на работу агентств, поэтому в основную версию знака вместо обычной «О» вписали глаз. Подробнее на Sostav.

В «Штольцман и Кац» представили логотип Свердловского фильмофонда

При работе над знаком Свердловского фильмофонда одной из главных стояла задача уйти от стереотипов, не использовать типичные символы кино, наподобие киноплёнки, хлопушки-нумератора или киноаппарата. Важно было сделать акцент на главную деятельность самого фильмофонда — сохранение и развитие проката отечественных и зарубежных фильмов, а также повышение уровня кинообслуживания Свердловской области, приобщение широких слоев общества к культурным ценностям.



Образ архивной папки и стал главным идентифицирующим элементом разработанной системы айдентики нашего областного фильмофонда. Своими очертаниями они чем-то напоминают катушки с киноплёнкой, которые аккуратно расставлены по полочкам в архиве.

В «Штольцман и Кац» создали платформу бренда Аtlas development

При разработке бренд-платформы креаторы исходили из того, что основное отличие Аtlas development — строительство жилья бизнес-класса с использованием современных, передовых решений, которые ещё только приходят на рынок и не стали массовыми и распространенными.

Позиционирующий слоган «Впереди перемен» отражает миссию компании. Подробнее на Sostav.

«Фридом Финанс» провёл ребрендинг — компания сменила название на «Цифру»

Инвестиционная компания и банк «Фридом Финанс» объявил о своём ребрендинге — смена логотипа и ренейминг на «Цифру» стали первым шагом в рамках выхода из группы Freedom Holding и последующей локализации подразделения. Логотип создала команда «Фридом Финанс» и агентство «Артоника» — он выполнен в традиционных для компании чёрном и зелёном цветах. Финализировали результат, а также разработали брендбук в Depot.

Название кириллицей указывает на российское происхождение бизнеса и его ориентацию на локальный рынок. Фирменный шрифт имеет динамичные скругленные формы и одновременно создает ощущение надёжности и устойчивости, отметили дизайнеры. Подробнее на Sostav.

«Академия Яндекса» обновила визуальный стиль

Яндекс обновил свою «Академию»: на платформе компания объединила образовательные проекты для школьников, студентов и начинающих специалистов в сфере IT, а также олимпиады. Целью такого объединения стало создание сообщества увлечённых специалистов.

Помимо «Яндекса», над ребрендингом работала команда дизайнерского бюро «Щука». Креативной метафорой стала идея «Жизнь как хакатон». Основной знак «Академии Яндекса» — красный шарик — ключевой персонаж образовательной вселенной, с которым студенты могут себя ассоциировать. Подробнее на Sostav.

В Repina branding провели ребрендинг ветеринарных клиник Vet Union

Команда Repina Branding решила через дизайн буквально показать, что ветеринары Vet Union работают со всем многообразием животного мира. Основной символ питомца внедрен в название: если перевернуть букву t, получится схематичный силуэт собаки. При необходимости его можно дополнять с помощью простых форм: изменять очертания ушей и хвостов так, что будут получаться новые животные.

Изогнутый дугой слоган будто обнимает животных на фото и символизирует объединение. В верстке фирменных материалов шрифтовая часть логотипа и фирменный знак используются отдельно, дополняя друг друга. Подробнее на Sostav.

В Depot разработали нейминг и дизайн упаковки бренда Klern

Klern — это бренд по уходу за кожей, который выдвигает на первый план сочетание природы и науки. Чистота и прозрачность, заложенные в нейминге; природность, а также экспертность, которую транслирует бренд, нашли своё отражение в дизайне — этикетка превращается в лабораторный стол, где натуральные ингредиенты прекрасно сбалансированы на предметных стеклах.

Композиция насыщена светом и воздухом, чтобы передать освежающий эффект средств по уходу за кожей. Типографика развивает историю с наукой — она минималистична и технологична.

В Depot представили дизайн линейки молочных продуктов «Особая коллекция»

«Особая коллекция» — это линейка молочных продуктов супермаркетов Spar, в которой представлены молоко, кефир, ряженка, сливки, простокваша, йогурты, творожная масса, буррата, моцарелла. Для линейки команда Depot разработала дизайн упаковки.

Цветовая гамма дизайна — это природные цвета, в них преобладает нежный белый цвет, дополнительные оттенки: зелёный, жёлтый, синий, фиолетовый. Бережное отношение к окружающему миру и своему делу передают авторские иллюстрации с коровами, бычками и телятами. Цветовое кодирование позволяет осуществлять дифференциацию между видами товара, уточнили Sostav в агентстве.

Команда Depot создала нейминг и дизайн для линейки кондитерских изделий от «Венского цеха»

Предложенное название «Сегодня» отражает вектор развития компании, доносит до соответствующей целевой аудитории, что перед ними современные модные десерты и смелые сочетания. Визуальная концепция строится на знаках, которые отражают основные преимущества бренда.

Так, знак короны, в форме которого выполнено окно на упаковке, отвечает за традиционность производства, а губы символизируют непревзойденный вкус. На упаковке также присутствуют знаки-преимущества, дополненные минималистичными иллюстрациями, выделяющими продукт из стандартной категории кондитерских изделий.

СберМаркетинг и SberDevices выпустили мерч с Capital Group

SberShop — одно из направлений в СберМаркетинге по созданию брендированной продукции — выпустил линейку мерча для девелоперской компании Capital Group. Основой коллаборации стали умные устройства, разработанные в SberDevices — смарт-дисплеи SberPortal, медиаколонки SberBox Time и ТВ-приставки SberBox.

Также в коллекцию вошли пауэрбанки, футболки, термокружки, шопперы блокноты и ручки. Коллекция мерча создана для сотрудников и бизнес-партнёров Capital Group.

«Диалог» разработал фирменный стиль Международного фестиваля циркового искусства «Без границ»

Отдел визуальных коммуникаций АНО «Диалог» разработал брендбук и фирменный стиль Международного фестиваля циркового искусства «Без границ», который пройдет с 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге и соберет на манеже артистов из 19 стран мира.

Основой айдентики фестиваля стал новый логотип мероприятия, являющий собой дань уважения классическим образам российского циркового искусства. Помимо логотипа, специалисты отдела визуальных коммуникаций создали уникальный фирменный шрифт фестиваля: при его внедрении в общую айдентику мероприятия дизайнеры опирались на стилистику старых цифровых плакатов, подчеркивающих преемственность циркового искусства.

DDVB разработало дизайн для новой категории сыров от «Николаевских сыроварен»

«Николаевские сыроварни» решили расширить свой ассортимент и выйти в новую для себя нишу премиальных выдержанных сыров. Для них в агентстве разработали изысканный, элегантный дизайн, подчёркивающий уникальность и премиальное качество продукта.

Классический чёрный цвет передает ощущение ценности и неординарности, что легко считывается покупателями. Важную для аудитории информацию о времени выдержки сыра креаторы вынесли на центральное место, а цветовая дифференциация позволяет легко ориентироваться внутри линейки.

В Getbrand представили бренд-направление полезных десертов Exella

В агентстве разработали дизайн и нейминг для нового бренда полезных десертов без применения сахара на полностью растительной основе Exella. Название Exella — производное от excellence (с англ. «превосходный») — передает концепцию продукта. Цель бренда — изменить вкусовые привычки людей на более полезные и внедрить их в жизнь на постоянной основе.

Основа каждого стаканчика — стержень из финиковой пасты, дающий ощущение сладости. Поэтому для цвета логотипа был выбран, конечно же, коричневый, с которым отлично сочетаются яркие модные цвета, каждый из которых символизирует определенный вкус. Большую часть упаковки занимает фудзона в виде мороженного, закрученного в форме розочки.

Getbrand разработало фирменный стиль для проекта Siberia

В начале работы была сформулирована роль бренда: Siberia — место силы, единственный̆ банный комплекс премиального уровня, который помогает активным горожанам обрести свой баланс и перезагрузиться, опираясь на любовь природы Сибири и традиции сибирской бани, чтобы они могли идти к своим целям с новыми силами.

Креаторы добавили этники, взяв за основу листья дерева и придумав ряд паттернов для одежды и использования в визуальных коммуникациях. Не ограничиваясь одним дизайном упаковки, был предложен оригинальный покрой и нестандартный подход к одежде администраторов, пар-мастеров, травниц и других сотрудников комплекса, выполненной из натуральных материалов в аутентичной стилистике.

В Getbrand провели редизайн линейки фруктового кваса «Домашние рецепты»

Яркие цвета в новом дизайне отвечают за заметность на полке, крупная надпись «фруктовый квас с лимоном и имбирем» и «фруктовый квас с лимоном и мятой» раскрывают категорию продукта.

Яркие графические паттерны с ингредиентами в нижней части упаковки, дополнительно визуализирующие вкус, также работают на заметность бренда на полке.

«Восход» разработал «говорящую» упаковку для овощей

РА «Восход» завершило часть комплексной работы для крупного агропромышленного холдинга России «ЭКО-культура». В итоге была одобрена идея упаковки, которая ведет «диалог» с покупателем и акцентирует внимание на вкусовых характеристиках того или иного сорта томата.

По словам представителей агентства, это точно отражает сущность бренда «ЭКО-культуры» — развивать культуру потребления свежих овощей, объясняя потребителям, как лучше использовать вкусовую палитру хорошо знакомых помидоров и огурцов.

В Fabula Branding представили бренд сыров Chef Works

Chef Works — это кейс о создании бренда для мягких сыров и белковых продуктов сегмента «средний+», ориентированных на рынки B2B и B2C, для Primemilk. Лаконичное оформление с крупными шрифтами работает на идентификацию бренда и рассказывает о ценовой категории.

Логотип отражает динамику приготовления вкусных десертов с помощью деформации буквы «F» и графического элемента — венчика. Дизайн делит упаковку и название пополам с помощью цвета. Для презентации продуктов Chef Works в медиа Fabula Branding провела фотосъемку, уделяя особое внимание воздушной текстуре и показывая лакомства, которые можно приготовить с помощью белковых продуктов и мягких сыров.

DDC.Group провела ребрендинг сети автосервисов «Кореана»

Для выражения ценностей бренда выбраны три основных фирменных цвета: нейтральный серый, глубокий графитовый и яркий узнаваемый желтый. Как пояснили в агентстве, таким образом выражена энергичность, активность, открытость, решительность, добродушие бренда. При этом сохранена узнаваемость и наработанный репутационный капитал.

Шрифт нового логотипа совмещает в себе статику и динамику. Он сохраняет элементы преемственности с прежним начертанием, но при этом даёт понять, что «Кореана» соответствует современным стандартам. Подробнее на Sostav.

В Fabula Branding провели редизайн зернового кофе Barista Pro

Появление в линейке нового сорта «Арабика» мотивировало Barista Pro пересмотреть оформление упаковки и обратиться в агентство Fabula Branding за редизайном. В агентстве осовременили дизайн упаковки, помогли выделиться на полке и собрали важные для потребителя характеристики и преимущества продукта в инфографику.

Команда агентства сохранила преемственность за счет золотого фона, добавив ботаническую иллюстрацию кофейного дерева, транслирующую премиальность. А также придала форму обечайки информационному блоку, чтобы упростить идентификацию и выбор продукта на полке.

В Fabula Branding представили ребрендинг Comintern

Comintern — беларуский производитель одежды, работающий с 1919 года. Несмотря на то, что это традиционное предприятие Беларуси с большой историей, торговая марка в нынешнем виде терялась среди многообразия конкурентов. Логика отстройки линеек была размыта и становилась понятна лишь при глубоком погружении в бренд.

По результатам исследования было создано позиционирование Classic in Action, транслирующее историю бренда, который гордится своей продукцией, историей и опытом. Стильный шрифтовой логотип помог Comintern выглядеть современно и свежо.

Графический элемент, в котором можно увидеть буквы M (man) и W (woman), стал основой айдентики, продолжая рассказывать об универсальности костюмов. У каждой линейки появилась собственная палитра, передающая актуальность классических решений для гардероба.

Кроме того, команда агентства забрендировала магазин и фирменные носители, разработала систему оформления каталогов.

Логомашина разработала айдентику «Центра гуманитарных технологий»

«Логомашина» представила логотип и фирменный стиль «Центра гуманитарных технологий» (ЦГТ) — компания реализует проекты в сфере науки, бизнеса, политики и образования.

В агентстве создали логотип, состоящий из двух частей: знака — буквы «Ц» и названия компании. Кроме того, дизайнеры разработали пять вариантов паттерна — отдельный для каждой сферы работы и один общий в качестве символа того, что их объединяет ЦГТ. Подробнее на Sostav.

Продюсерский центр be all bright! group представил новый сайт

Продюсерский центр be all bright! group полностью обновил сайт в рамках ребрендинга. Оформление нового сайта делает акцент на одном из ключевых элементов фирменного стиля — световом пятне от прожектора. Это символизирует, как выявляется суть явлений или задач, если посмотреть на них свежим взглядом.

Креаторы отмечают, что логотипы и цветовые решения основных направлений работы продюсерского центра ассоциируются со стёклами в витраже, которые складываются вместе и преобразуют солнечный свет в эффектную картину. Подробнее на Sostav.

Telegram-канал издания «Секрет фирмы» сменил логотип

Telegram-канал интернет-журнала «Секрет фирмы» сменил логотип. Также обложки поменялись на официальных страницах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Дзене».

На новом логотипе изображены жёлтые буквы «С» и «Ф» на красном фоне, разделённые молнией. Новостные карточки в Telegram-канале также оформлены в новом стиле. Подробнее на Sostav.

«Логомашина» разработала логотип и фирменный стиль для Upsilon

Дизайн-студия «Логомашина» разработала новый логотип и фирменный стиль для сервиса по разработке программного обеспечения Upsilon.

Перед «Логомашиной» стояла задача разработать минималистичную айдентику, которая поможет выделиться Upsilon на мировом рынке IT-консалтинговых и IT-аутсорсинговых компаний, в частности, на рынке США. Логотип представлен в виде звёздочки, у которое есть несколько значений: это знак сложности и важности информации. Подробнее на Sostav.

Агентство «Пирс 5» (экс-Landor&Fitch Moscow) разработало бренд сетевых кафе для компании «Татнефть»

По словам команды, название GreenLight отражает позиционирование заведения в качестве «оазиса осознанного питания в ритме города».

Кроме того, креаторы предложили решения для экстерьера и фасадных решений, зонирования и интерьера кафе, навигации, имиджевых и тактических коммуникаций, а также адаптировали стиль для упаковки продуктов бренда

Производитель детского питания «ФрутоНяня» выпустил корпоративный мерч

Компания «Прогресс», производитель детского питания под брендом «ФрутоНяня», выпустила эксклюзивный корпоративный мерч для сотрудников #ПРОГРЕССэтоМЫ. В коллекцию вошли свитшоты и футболки, кепки и дождевики с минималистичным дизайном.

Дизайн коллекции был разработан собственной дизайн-студией. Главной целью проекта было создание стильного мерча, который одновременно отражает ценности бренда и компании и соответствует модным трендам. Коллекция выполнена в спокойных цветах без градиентов и переходов, ведь обновленный фирменный стиль «ФрутоНяня» отличается простотой и минимализмом.

В Graphit ( ГК «Родная речь» ) рассказали о рестайлинге ГК «Инград»

Перед агентством стояла задача сохранить узнаваемость бренда, сделав при этом его восприятие более премиальным. Graphit обновил шрифты и подход к подбору фотоизображений, изменил пропорции использования цвета.

В рамках проекта была разработана архитектура бренда, визуальные атрибуты, а также гайдлайны для коммуникации. В основу нового фирменного стиля легла прозрачная жёлтая плашка, взгляд сквозь которую меняет представление о доме, комфорте и самом бренде. Подробнее на Sostav.

В REDKEDS рассказали о разработке фирменного стиля музея МХАТ

В агентстве REDKEDS переосмыслили оформление Музея МХАТ — опираясь на архив архитектора и сценографа Фёдора Шехтеля с первыми набросками чайки, чертежами, типографикой и афишами начала ХХ века, команда выявила графические основы, которые с течением времени деформировались и утратили характер для создания визуального языка, актуального в наши дни.

В шрифте использовали аутентичные 100-летней давности цифры с номерков из театрального гардероба и с оригинальных кресел зрительного зала. Подробнее на Sostav.