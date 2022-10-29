Как через рестайлинг представить девелопера: кейс ГК «Инград» и Graphit

ГК «Инград» — московский девелопер, который на рынке выделяется единым брендом и ярким жёлтым цветом в фирменном стиле. Ранее компания была известна своими проектами в сегменте эконом, но с недавних пор стала фокусироваться на развитии проектов комфорт и бизнес-класса. Изменение стратегии потребовало обновлений в визуальном языке. Команда брендингового агентства Graphit (входит в ГК «Родная речь» ) поделилась с Sostav деталями реализации кейса.

Задача

Перед агентством стояла задача сохранить узнаваемость бренда, сделав при этом его восприятие более премиальным. Graphit обновил шрифты и подход к подбору фотоизображений, изменил пропорции использования цвета.

Команда ГК «Инград»: Главная задача для нас, как для бренда с десятилетней историей, — показать, что мы не стоим на месте, повышаем класс строительства наших объектов, но при этом остаёмся собой.

Реализация

В рамках проекта была разработана архитектура бренда, визуальные атрибуты, а также гайдлайны для коммуникации. В основу нового фирменного стиля легла прозрачная жёлтая плашка, взгляд сквозь которую меняет представление о доме, комфорте и самом бренде.

Андрей Лившин, ведущий дизайнер Graphit: Рестайлинг — это всегда более сложная задача, чем работа с чистого листа. Для начала я разобрал весь фирменный стиль на составляющие, а потом уменьшил в нем роль жёлтого. Мне хотелось достичь взаимодействия цвета, шрифтов и фотоизображения точно так же, как компания взаимодействует с людьми на всех этапах реализации своих объектов. Так и появилась прозрачная солнечная плашка. С помощью этого визуального решения мы говорим об открытости, прозрачности девелопера, о профессионализме и качественном отношении к проектам, которые меняют восприятие дома и комфорта для людей.

Результаты

Ребрендинг ГК «Инград» от Graphit был отмечен среди пользователей и профессионального сообщества — например, кейс стал победителем конкурса лучших рекламных проектов на рынке недвижимости WOW Awards в категории «Бренд компании».

Состав творческой группы:

ГК «Инград» (клиент)

Директор департамента рекламы, PR и дизайна: Елена Пальчунова

Руководитель отдела дизайна: Мартирос Бадишян

Graphit (брендинговое агентство, входит в ГК «Родная речь» )

Стратегический директор: Вероника Данилова

Младший стратег: Пётр Ерёмин

Ведущий дизайнер: Андрей Лившин

Дизайнер: Сергей Пономарев

Младший аккаунт-менеджер: Арина Степанова