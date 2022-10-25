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25.10.2022 в 19:20

«Фридом Финанс» провёл ребрендинг – компания сменила название на «Цифру»

Новый фирменный стиль помогает внедрить команда Depot

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Инвестиционная компания и банк «Фридом Финанс» объявил о своём ребрендинге — смена логотипа и ренейминг на «Цифру» стали первым шагом в рамках выхода из группы Freedom Holding и последующей локализации подразделения.

Логотип был разработан «Фридом Финанс» и агентством «Артоника» — он выполнен в традиционных для компании чёрном и зелёном цветах.

Было / стало

Название кириллицей указывает на российское происхождение бизнеса и его ориентацию на локальный рынок. Сохранение латинской буквы F на зелёном фоне — выбор клиента, который символизирует преемственность ценностям и уровню сервиса холдинга Freedom Finance, считают в компании.

Фирменный шрифт имеет динамичные скругленные формы и одновременно создает ощущение надёжности и устойчивости, отметили дизайнеры.

Стратегию бренда и брендбук представили в Depot . Кроме того, команда агентства обновила стратегическую часть и переосмыслила архитектуру брендов с системой суббрендов.

Сейчас вместе с «Цифрой» разрабатывается визуальная и вербальная комммуникация. Также Depot помогает внедрить новый фирменный стиль компании.

20 октября холдинг Freedom объявил о продаже российских активов одному из основателей компании — Максиму Повалишину.

Depot Артоника Фридом Финанс Freedom
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